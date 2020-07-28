Лето еще будет. Стало известно, когда в Алтайский край вернется жара

Дождливая и относительно нежаркая погода продержится в Алтайском крае до предстоящих выходных. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
По словам специалиста, 29, 30 и 31 июля в крае ожидаются дожди, грозы, возможен град. Особенно интенсивными осадки будут днем 29 июля и сутки 30-го. В эти дни в светлое время суток по региону прогнозируют от +19 до +25 градусов. Ночами будет от +10 до +15°С, в предгорных районах в предрассветные часы столбики термометров могут показать около +5 градусов.
Однако уже с 1 августа в Алтайский край начнет возвращаться жара. Установится солнечная, преимущественно без осадков погода. На выходных по краю ожидается +23...+29 градусов, а со следующей недели температуры будут только повышаться.
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