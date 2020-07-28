Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае

Заслуженный артист России Данила Козловский отдохнул в Белокурихе. Об этом сообщает официальный аккаунт санатория "Россия" в Instagram.
По данным Telegram-канала "ПолитАлтай", Козловский побывал на курорте на прошлой неделе. Актер гулял по терренкуру и катался на квадроцикле.
Данила Козловский известен яркими ролями во многих российских и зарубежных фильмах. В их числе "Легенда № 17" (Валерий Харламов), "Духless" (Макс Андреев), "Экипаж" (Алексей Гущин), "Викинг" (князь Владимир) и "Матильда" (граф Воронцов).
В 2019 году Козловский вошел в десятку самых богатых актеров России. Его активы оценили в 900 тысяч долларов.
Комментарии
понаехали. пшелвон в свою Москваландию.
14:49
krash
Собачка тявкнула
Кто бы мог подумать, что из такого неуклюжего мальчишки из Ералаша вырастет такой красавчик
Только масквичи и могут себе позволить отдыхать в Белокурихе))
А чего стоит роль в фильме "Весельчаки". Люся Мохнатая!
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinking I could never live without you by my side
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong
And I grew strong.....
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
Амик не унимается
28.07.2020 15:12
- гость -
5 баксов и мы решим твои проблемы.