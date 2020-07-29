Среда, 29 Июль, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,92
€ 84,26
18°

823515 +5395
Обь
231см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Министры отпущения. Почему увольняют руководителей минздравов и как Попов еще на плаву

, ИА "Амител"
Позиции выходца из Красноярска пока остаются прочными, невзирая на проблемы в алтайском здравоохранении

За те несколько месяцев, что в России бушует коронавирус, в отставку ушли министры здравоохранения почти в 20 регионах, в том числе и в Сибири. Причины в большинстве случаев одинаковые: неумение справиться с взрывным ростом заболеваемости, а также правильно организовать работу медучреждений. Добавила масла в огонь и неразбериха с выплатами медикам. Amic.ru проанализировал, как обстоят дела в алтайской медицине и насколько высока вероятность отставки министра Дмитрия Попова (спойлер: чуть выше, чем шансы российских футболистов выиграть Евро в 2021 году).

Увольняются "пачками"

Еще весной (в марте-апреле) покинули свои должности 10 медруководителей в российских регионах. Так, в отставку подали министры здравоохранения Ульяновской, Самарской, Омской, Астраханской, Тверской, Амурской и Саратовской областей, Забайкальского и Ставропольского краев. А в некоторых субъектах министров успели поменять дважды. Например, в Республике Коми: первый раз после вспышки коронавируса, второй и вовсе – без объяснения причин. На прошлой неделе подал заявление об отставке министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш.

В СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат.

На официальном уровне большинство отставок в минздравах, правда, не связывали напрямую с коронавирусом. При этом почти везде уходу руководителей предшествовала критика министров со стороны губернаторов. Так, еще в апреле глава Омской области Александр Бурков подверг обструкции министра здравоохранения региона Дмитрия Вьюшкова за некачественную подготовку мероприятий по борьбе с коронавирусом: "У нас будет новый министр здравоохранения. Тот, который будет принимать оперативные решения, чтобы мы могли остановить распространение эпидемии на территории региона".

"Управление деградирует"

Отставки министров показали механизм перекладывания ответственности, свойственный чиновникам, считает заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Фарит Кадыров. "Сейчас не тот период, когда нужно заниматься шашкорубительством. Сомнительно, что те, кто придет на место уволенных министров, будут компетентнее", – цитирует эксперта "Медвестник".

Кадыров связывает большинство промахов в борьбе с COVID-19 с системными проблемами.

А вот по мнению первого проректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Николая Прохоренко, чиновникам не хватает квалификации для принятия эффективных решений: "Управление здравоохранением деградирует. Мы следим за врачами – они постоянно проходят обучение и отвечают за корректность своей работы. Главные врачи также несут ответственность перед министерством и обществом. Но сотрудники территориальных ФОМС, управлений Росздравнадзора, региональных минздравов не проходят обучение, нет понятных критериев для оценки их деятельности".

Увольняя министра здравоохранения, губернатор как бы говорит: "Я слежу за ситуацией", полагает Прохоренко. "Это своеобразная тасовка кадров, порой отставка спасает министра от уголовного дела. Но чаще всего эти решения создают видимость деятельности", – резюмирует эксперт.

От петиции до Диагностического центра

В Алтайском крае, где с медициной не все в порядке (это признает даже губернатор), позиции главы Минздрава Дмитрия Попова выглядят, как ни странно, достаточно прочными.

С конца марта, когда в регионе был выявлен первый житель, инфицированный COVID-19, событий вокруг Минздрава, в том числе и со скандальным оттенком, хватало. Чего только стоит петиция на change.org за отставку Попова. На данный момент ее подписали почти 3900 человек. Сам министр выразил сомнение, что такое количество жителей Алтайского края желают его ухода с должности.

"Конечно, везде есть свои особенности, и министерство должно наводить порядок. Но некая петиция размещена на анонимном ресурсе, база и серверы которого находятся в Соединенных Штатах. Это не первый случай, и на интернет-ресурсах очень легко найти, как происходит "накрутка" на сайте change.org. Стоимость одного голоса – пять рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. В зависимости от того, сколько надо "накрутить", опубликован прайс", – отметил министр.

Критики Дмитрия Попова обвиняют министра в череде громких скандалов последних лет, а также в том, как ведомство справляется с коронавирусом.

Это и неразбериха с выплатами врачам, которые работают с коронавирусными пациентами. И негибкий подход к плановой медицине, которая фактически остановлена с конца марта. Многочисленные жалобы в соцсетях наглядно показывают, что приостановка лечения в отдельных случаях приводит к серьезному ухудшению здоровья. И казалось бы, благая цель – не допустить заражения в медучреждениях – все равно выполнена не была. Почти каждую неделю становилось известно о новой вспышке ковида. Причем он проник даже туда, где находятся наиболее проблемные пациенты – онкодиспансер.

Главные претензии, которые звучали в адрес Минздрава в первые недели после того, как коронавирус добрался до Алтайского края – нехватка средств индивидуальной защиты для медиков. Решить ее удалось далеко не сразу, и до сих пор с мест периодически поступают тревожные сигналы.

Удивительно другое: в разгар эпидемии, когда все усилия должны быть направлены на борьбу с ковидом, Минздрав решил продолжить реформирование отрасли, породив очередной скандал. Решение оптимизировать детскую ортопедию в Барнауле вызвало бурю недовольства со стороны родителей, самих врачей и общественников. Отыгрывать назад ведомство Дмитрия Попова тем не менее не стало.

В июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой. Изначально министерство не усмотрело здесь нарушений, но после повторной проверки все-таки признало огрехи, спрятанные за бюрократической формулировкой "некорректные начисления".

Еще одна болезненная тема – лекарства для льготников. Перебои наблюдаются периодически, и отнюдь не пандемия тому виной. Такие случаи происходили и в прошлом году. Достаточно вспомнить огромные очереди за инсулином.

Конечно, не за все вышеперечисленные проблемы несет персональную ответственность Попов. Однако умение выстраивать работу, в том числе системную, находить правильные кадровые решения, а также вовремя признавать свои ошибки – важнейшее качество для любого чиновника. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и госуправления БГУЭП Елена Метелева.

В русле прежнего руководства

Минздрав Алтайского края – одно из наиболее критикуемых ведомств в регионе. Зачастую негативные оценки вызваны политикой, которую проводит подконтрольное Дмитрию Попову министерство. Речь идет об оптимизации медучреждений, причем не только в глубинке, но и в крупных городах, возрастающей нагрузке на медиков, не самой высокой зарплате в отрасли.

В настоящее время в крае, где проживает около 2,3 млн человек, работают примерно 8200 врачей. Получается, что на одного медика приходится 280 жителей. На сегодня региону, по различным оценкам, не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с дефицитом кадров в качестве совместителей задействованы более 70% врачей.

Такой ситуация выглядела еще до пандемии. Коронавирус же не только обострил старые болячки, но и выявил новые.

Критические замечания в адрес управленцев от алтайской медицины звучали и ранее, в бытность министром здравоохранения Ирины Долговой. С приходом на должность Дмитрия Попова недовольство только усилилось. Не последнюю роль в этом сыграли не только решения нового руководителя, но и некоторые эпизоды его биографии.

Неожиданное повышение

Дмитрий Попов возглавил региональный Минздрав в октябре 2018 года. До этого он работал в должности замминистра здравоохранения в Красноярском крае. Нужно отметить, что переезд на Алтай у Попова не был безоблачным.

Слухи о его назначении стали распространяться одновременно с информацией о вероятной отставке чиновника. Всему виной – скандал вокруг дефицита лекарств в Красноярском крае. В сентябре 2018 года были обнародованы факты о ситуации с обеспечением льготников лекарствами.

По словам депутата Александра Глискова, люди неделями не могли получить в аптеках препараты. Такая ситуация сложилась из-за просчетов в планировании закупок, которыми занималось Министерство здравоохранения Красноярского края. Ответственным за закупки препаратов был на тот момент заместитель министра Дмитрий Попов.

Согласно материалам проверки прокуратуры и Счетной палаты, дефицит возник уже во втором квартале 2018 года, из-за чего пришлось выделять 200 млн рублей на исправление ситуации. Глисков предположил, что речь идет о некомпетентности чиновников. Кроме того, депутат настаивал на отставке Попова, так как бюджету Красноярского края был нанесен существенный ущерб.

Отставка действительно произошла, но по собственному желанию. Политологи назвали назначение Попова главой алтайского Минздрава спорным шагом. Главный аргумент – нет гарантий, что министр не допустит подобных просчетов в новом для себя регионе.

Доковидные "реформы"

Как проявил себя Дмитрий Попов на новой должности и поменялась ли политика Минздрава? Почти весь прошлый год прошел под знаком оптимизации медучреждений. Причем реорганизация затронула не только сельскую местность, но и города.

Вот несколько характерных примеров. В феврале 2020 года глава Минздрава объявил, что здравоохранение в Бийске будет "укрупняться". Вместо трех больниц появится одна. Решение связано с дефицитом врачей, которые активно увольняются в наукограде.

До этого, осенью, встал вопрос о закрытии местного роддома. Врачам и акушерам предложили новую работу, а здание частично перепрофилировали. Сами бийчане, как можно догадаться, оказались не в восторге от принятого решения.

Еще один роддом в 2019 году был закрыт в Новоалтайске. Официальная причина – из-за снижения рождаемости. Жители города вышли на митинг и заявили, что многим теперь придется ехать рожать в Барнаул за 20 км, вместо того чтобы сделать это в Новоалтайске, роддом которого обслуживал ко всему прочему и несколько соседних районов.

Напомним, что в 2019 году были также закрыты родительные отделения в Усть-Пристани, Усть-Калманке, Панкрушихе и Малиновом Озере.

Кроме того, краевой Минздрав без какого-либо обсуждения с экспертами и местным населением решил закрыть Рубцовский тубдиспансер – единственное в городе специализированное учреждение. При этом всех больных перевели в Лебяженскую туббольницу, которая находится от Рубцовска в 50 км. Помимо того, что зараженным пришлось бы добираться до места общественным транспортом, у больницы отсутствовала необходимая лицензия на работу. Рубцовчане выходили на митинг, обращались к губернатору. Компромисс отчасти удалось найти, однако Минздрав вновь проявил себя не с лучшей стороны. Отличительные черты министерства – кулуарный характер принимаемых решений и слабая коммуникация со СМИ – вновь дали о себе знать.

Нельзя назвать продуманными шагами и перманентный конфликт с родителями детей, больных диабетом. Неформальный лидер последних Вадим Жигульский периодически упрекает Минздрав в слишком казенном отношении к проблеме. Последняя история, которая у всех на слуху – когда вместо импортных препаратов в аптеке стали предлагать отечественные аналоги, еще не прошедшие толком апробацию.

Есть вопросы и к кадровой политике, проводимой министерством. Один из показательных примеров – назначение главврачом Диагностического центра Оксаны Лексенковой, перебравшейся на Алтай из Красноярска. Не добавило ей авторитета и недавнее противостояние с коллективом по поводу урезанных за весенние месяцы зарплат.

Другой пример – бывший замминистра Елена Кравец. В 2019 году против нее возбудили уголовное дело. И хотя работала она в Минздраве региона еще до прихода Попова, негативный фон от вскрывшихся фактов коррупции перекинулся в целом на ведомство.

Отметим, что нарекания у жителей края возникают и к новому формату вызова экипажей скорой помощи в Алтайском крае. Суть реформы – появление единой диспетчерской службы, которая распределяет поступающие вызовы. Как показала практика, далеко не всегда это эффективно работает. Правда, расплачиваться за управленческие ошибки приходится человеческими жизнями.

Прислушайтесь к населению!

Политика оптимизации, равно как и дефицит кадров в медицине, свойственны для большинства российских регионов. Из-за того, что зарплаты на Алтае самые низкие в Сибири (в среднем – менее 30 тысяч рублей), возникают объективные трудности с привлечением молодых специалистов и удержанием опытных.

Несмотря на реформирование системы здравоохранения, о котором говорят чиновники, результаты, а самое главное – мнение населения о том, что происходит в алтайской медицине, идут вразрез с оценками профильного министерства. "Не всегда ситуации столь травматичны, как о них пишут в СМИ или в соцсетях", – в противовес считают в ведомстве Дмитрия Попова.

Кстати, не в восторге от происходящего и губернатор Виктор Томенко. "Работа ведется большая, но этих усилий недостаточно", – заявил глава региона, комментируя работу в сфере здравоохранения за 2019 год. Среди болевых точек, которые перечислил губернатор, – реорганизация учреждений здравоохранения и периодические сложности с обеспечением лекарствами. Также Томенко признал, что план по обеспечению медицинскими кадрами сегодня выполнить невозможно: "Нам многое предстоит сделать. Пока что достойных результатов мы, к сожалению, не достигли".

С тем курсом, что реализует алтайский Минздрав, жителям остается только надеяться на лучшее. Из отрасли все активнее уходят профессионалы, снижается общий уровень подготовки молодых специалистов, закрываются больницы и роддома, растет нагрузка на оставшийся медперсонал, плюс низкие зарплаты. Одномоментного выхода из кризиса не произойдет, но если не предпринимать никаких шагов, гнуть и дальше свою линию, не корректировать политику и не прислушиваться к населению – последствия могут быть самыми печальными.

Главное здесь – не только и не столько отставка нынешнего министра, сколько переход к другому пути развития алтайской медицины. И в таком случае не так важно, кто именно ее станет возглавлять, если работа отрасли будет устраивать большинство жителей края.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.07.2020 08:40
- гость -

вот именно, системных организационных действий в медицине от Минздрава нет (хотя это его прямая обязанность), есть лихорадочные попытки заткнуть очередную образовавшуюся дыру. Причем это "затыкание" не всегда достаточное, а так, прикрыть проблему на время...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
08:42
Минфин предложил конфисковать незаконные доходы в пользу Пенсионного фонда 0
08:30
Министры отпущения. Почему увольняют руководителей минздравов и как Попов еще на плаву 1
08:16
"Он был трезвый". Экс-супруга боксера рассказала про драку на Старом базаре в Барнауле 3
08:01
Русский язык – хороший товар. Как в АлтГПУ учат специалистов по русскому и китайскому 0
07:47
Какие дворы и общественные пространства отремонтируют в Барнауле. Инфографика 0
07:31
Чемпионка мира рассказала про смертельную драку на Старом базаре в Барнауле 33
07:15
На работу в Google. В Барнауле готовят программистов и дизайнеров мирового уровня 2
07:02
"Выше потолка не прыгнут". Что будет с ценами на барнаульские новостройки осенью 4
06:49
В Сети появились слухи о беременности Ксении Собчак 2
06:33
Instagram и реальность. Снимки популярных блогерш без фотошопа 2
06:16
Алтайская чиновница получила реальный срок за взяточничество 2
06:01
Дожди, грозы и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0
23:55
Такой день. Многомиллионный ущерб от засухи и реакция Томенко на драку в Барнауле 0
23:30
Эксперт рассказал, почему россиянам вредно пить вино 6
23:15
Полицейские задержали барнаульца, который варил коноплю в лесу 1
22:55
Вдова погибшего в драке на Старом базаре считает, что мужа убили двое 10
22:31
Родители детей от 16 лет подали коллективный иск к Путину из-за выплат 7
22:07
Лукашенко "на ногах" переболел коронавирусом 0
21:54
Евро превысил 85 рублей впервые с апреля 1
21:30
СМИ: в Китае заблокировали статью Путина о Второй мировой войне 3
21:13
Уровень безработицы в России в июне вырос до 6,3% 0
20:52
В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда 1
20:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 121 0
20:13
Томенко о драке на Старом базаре: "Реакция должна быть самой жесткой" 3
19:46
Спортсмена арестовали после смертельной драки на Старом базаре в Барнауле 1
19:33
ВОЗ не признала коронавирус сезонным заболеванием 0
19:08
Две женщины пострадали в аварии рядом с Телецким озером 0
18:45
Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за военных колонн 0
18:29
В Барнауле нарисовали портрет Юрия Гагарина высотой в пять этажей 18
18:03
Чтобы стройка продолжалась. Девелоперы Алтая получают поддержку от государства 2
17:52
"Устал от всего". Адвокат рассказал, как Ефремов готовится к суду 5
17:41
"Ситуация – крах". Владельцы ресторанов попросили Томенко разрешить им работать 6
17:35
В Барнауле растянулась двухкилометровая пробка из-за ДТП 1
17:27
Врачи рассказали о состоянии перенесшей инсульт Елены Кондулайнен 1
17:15
Пьяный житель Барнаула избил жену и застрелил соседа 8
17:03
Бизнесменов Алтая приглашают на выставку "Мир детства – 2020" в Москву 0
16:46
Артистов и чиновников наградят за работу на голосовании по поправкам в Конституцию 26
16:37
Лето еще будет. Стало известно, когда в Алтайский край вернется жара 0
16:31
В Госдуме одобрили идею продления выплат на детей 4
16:11
Жесткая авария с участием двух грузовиков произошла в Алтайском крае 5
15:51
В Барнауле выросла популярность мотоциклов 3
15:39
В Госдуме намерены ввести обязательную регистрацию собак 16
15:26
Ставшая федеральной трасса в Алтайском крае сэкономит региону миллиарды рублей 6
15:12
В алтайском онкодиспансере зафиксировали новую вспышку коронавируса 11
15:05
Свыше 13,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли в России 0
14:56
В Барнауле нашли кальянные, которые нарушают "ковидный" запрет 2
14:45
Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае 11
14:31
"Динамо-Барнаул" делает ставку на опыт. Состав клуба пополнили возрастные футболисты 0
14:21
Ученые объяснили, почему в Сибири стало меньше комаров и мошек 7
14:10
Алтайским предпринимателям расскажут, как не потерять деньги при торговле за рубежом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.