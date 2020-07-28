Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за военных колонн

Движение автотранспорта ограничат на дорогах Алтайского края 28, 29 и 30 июля из-за планового проезда военных колонн, информируют в региональной Госавтоинспекции.
В эти дни перекроют следующие участки дорог:
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28 июля с 22:10 до 01:10 следующих суток будет перекрыта трасса н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт";
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29 июля с 14:45 до 17:45 проезд ограничат на трассе 257-й км а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино;
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30 июля с 21:50 до 00:50 следующих суток нельзя будет проехать по трассе н.п. Контошино – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Водителей призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и при возможности заранее спланировать маршрут объезда.
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