Минфин предложил конфисковать незаконные доходы россиян в пользу Пенсионного фонда

Министерство финансов предложило перечислять средства, законность которых нельзя подтвердить, в пользу Пенсионного фонда России, сообщают "Известия".
На данный момент в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на незаконные деньги. Ведомство подготовило поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения списка поступлений средств ПФР, которые призваны устранить данный пробел.
В Минфине уточнили, что мера касается не только чиновников, но и всех граждан страны. При этом в министерстве не объяснили, кто именно будет заниматься изучением доходов, размер минимальной суммы для инициации проверки и период, за который будут исследовать законность средств.
В случае принятия законопроекта документ вступит в силу до конца 2020 года, а поддержать его готовы в большинстве фракций Госдумы.
Комментарии
А незаконную зарплату думцев.