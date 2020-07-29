Кристина Асмус показала, как звучит ее оргазм после развода с мужем

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала ролик с работы над очередной картиной со своим участием. На записи она озвучивает постельную сцену.
"После развода оргазм только такой", – подписала она.
Подписчики, естественно, принялись обсуждать правдоподобность отыгранной Асмус сцены и выставлять оценки за ее актерское мастерство. Некоторые из них упрекнули актрису в том, что она зря снялась в "Тексте", который, по мнению подписчиков, стал причиной развода с Харламовым.
Комментарии
вот только кривляться и притворяться и могут. ложь сплошная. футакойбыть. А темболее на муика наговаривать и упрекать, что теперь без него лучше - это низко и подло.
Разочаровала окончательно.
Ммм, Криспина Оргазмус врать не будет
не забухай крашик, для тебя это конечно драма но ты держись.Сходи к Собчак успокой нервы говорят она беременная там где то ходит.
Девочка покатилась. Следующая станция ХХХ ?
29.07.2020 10:06
- гость -
Раньше надо было, когда в "Интернах" снималась. Популярность бешеная была бы, а сейчас поистрепалась.
И вот с этих звезд берут пример. Таких звезд надо увольнять. Деградация полнейшая.
Вот и доверяй им после такого. Или так умеют только профессиональные актрисы?
А вообще, если по делу. Идёт спектакль, Асмус видимо изображает что происходит в другой комнате, пока на сцене разворачивается какое-то действо.
Увидеть закулисье спектакля дело интересное. Снятое видео всего-лишь работа и никак не отражает её личностные качества.
29.07.2020 10:24
- гость -
Увидеть закулисье спектакля дело интересное.
И что интересно здесь ты увидел? Так орать умеет любая баба.
Да уж... Ну и заголовок...
А то что она была замужем за "собакой" это нормально, дорогие товарищи?!
Читатель, откуда увольнять? ))) Может еще в трудовой книжке причину увольнения писать? Ты правда дурачок что ли?
люди что с вами???
это всего лишь часть актёрской работы... это за кулисами какого-то спектакля!
а вы думали в театре или в кино все поправде?
найдите видео озвучки фильмов, например.
Так орать умеет любая баба.
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давай. сними, выложи...? оценим.