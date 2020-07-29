Жителей Алтайского края чаще других в России обманывали при трудоустройстве

65% россиян, искавших работу, сталкивались с обманом со стороны потенциальных работодателей, сообщают "Известия" со ссылкой на опрос HeadHunter.
Чаще всего обманывали жителей Алтайского края (78%), Самарской (76%) и Омской (70%) областей. Меньше всех с ложью сталкивались соискатели из Удмуртии (почти 40%), Ханты-Мансийска (50%) и Ульяновской области (51%).
При этом чаще всего кадровики врут устраивающимся на госслужбу и в НКО – обещания соответствовали реальности лишь на одном из пяти рабочих мест. Примерно таким же результатом отметился автомобильный бизнес (78%) и административный сектор (75%).
61% опрошенных жалуются, что в действительности размер заработной платы не соответствовал заявленному, а более чем в половине случаев приходилось выполнять дополнительные обязанности, не оговоренные при трудоустройстве. Треть респондентов обратили внимание на несоответствие социального пакета или обустройства рабочего места, а еще треть – на отказ в официальном оформлении или ненормированный график.
Четверть участников опроса также рассказали, что при трудоустройстве вместо работы их пытались вовлечь в финансовую пирамиду.
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