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Жителей Алтайского края чаще других в России обманывали при трудоустройстве

, ИА "Амител"
Самый популярный обман – обещание высокой зарплаты
Фото: hr-portal.ru

Фото: hr-portal.ru

65% россиян, искавших работу, сталкивались с обманом со стороны потенциальных работодателей, сообщают "Известия" со ссылкой на опрос HeadHunter.

Чаще всего обманывали жителей Алтайского края (78%), Самарской (76%) и Омской (70%) областей. Меньше всех с ложью сталкивались соискатели из Удмуртии (почти 40%), Ханты-Мансийска (50%) и Ульяновской области (51%).

При этом чаще всего кадровики врут устраивающимся на госслужбу и в НКО – обещания соответствовали реальности лишь на одном из пяти рабочих мест. Примерно таким же результатом отметился автомобильный бизнес (78%) и административный сектор (75%).

61% опрошенных жалуются, что в действительности размер заработной платы не соответствовал заявленному, а более чем в половине случаев приходилось выполнять дополнительные обязанности, не оговоренные при трудоустройстве. Треть респондентов обратили внимание на несоответствие социального пакета или обустройства рабочего места, а еще треть – на отказ в официальном оформлении или ненормированный график.

Четверть участников опроса также рассказали, что при трудоустройстве вместо работы их пытались вовлечь в финансовую пирамиду.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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