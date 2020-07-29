В Барнауле волонтеры расчистили от мусора участок под мостом на Новом рынке

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В Барнауле студенты-волонтеры совместно с администрацией Железнодорожного района расчистили от мусора территорию неподалеку от моста на Новом рынке, сообщает пресс-центр мэрии.
На разбор свалки ушла неделя. За это время активистам пришлось собрать 300 мешков мусора, а для их вывоза потребовалось привлечь специальную технику.
Как рассказал начальник управления коммунального хозяйства района Василий Карташов, мусор на этом участке бросают бездомные. В основном это пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры из-под еды и прочее.
"Так как эта территория не убирается ежедневно, она, можно сказать, труднодоступная, нам вместе с волонтерами периодически приходится ее чистить", – добавил Карташов.
В дальнейшем администрация планирует убрать мусор на улице 2-й Строительной и в лесном массиве возле Власихинской.
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