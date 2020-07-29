Стало известно, как отпразднуют День ВДВ в Барнауле

Массовых мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск, в 2020 году не будет, но горожане смогут возложить цветы к памятным местам. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.
"По информации правления "Российского Союза ветеранов Афганистана", массового мероприятия, посвященного 90-летию образования Воздушно-десантных войск, в Барнауле проводиться не будет. Это связано с ограничительными мерами, действующими из-за распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
При этом 2 августа с 11 до 17 часов на площади Ветеранов, площади Победы, Аллее Памяти 6-й роты ВДВ и Аллее Памяти Власихинского кладбища состоится возложение цветов.
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