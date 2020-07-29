Птицы начали улетать из Алтайского края раньше срока

Орнитолог Алексей Эбель рассказал, что из Алтайского края раньше срока начали улетать перелетные птицы. Пост он разместил у себя на странице в Facebook.
По словам специалиста, еще в понедельник в регионе наблюдались большие шумные скопления черных стрижей, а во вторник, перед дождем, все они исчезли. Кроме того, на днях ученый видел смешанные стайки ласточек, движущихся на запад.
"Скоро исчезнут крачки, потянутся на зимовку чайки и северные кулики, да чего уж там – через полтора месяца можно будет увидеть первых зимняков", – пишет орнитолог.
По словам Эбеля, отлет птиц начался на несколько недель раньше срока, а подписчик орнитолога из Новосибирска подтвердил, что в городе схожая ситуация – стрижей не видно в сибирской столице уже четыре дня.
Как отметил Эбель, причиной преждевременной миграции стала очень ранняя весна – некоторые виды птиц улетают сразу после первого вылета птенцов.
Комментарии
"причиной преждевременной миграции стала очень ранняя весна"
"через полтора месяца (!!) можно будет увидеть первых зимняков"
Не факт!
Личное наблюдение (не орнитолог) - Иногда ласточки выводят потомство дважды за лето в наших сибирских широтах.
И даже птицы валят отсюда на запад