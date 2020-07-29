Голикова рассказала о начале нового учебного года в российских школах и вузах

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате, а вузы смогут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах", – сказала Голикова.
Вице-премьер добавила, что более 90% российских вузов также планируют начать учебный год 1 сентября, а остальные – с 14 сентября. При этом учебные заведения смогут перенести начало семестра еще на два месяца. Кроме того, планируется продолжить обучение иностранных студентов, но в дистанционном формате.
Комментарии