Алтайского коммуниста могут оштрафовать за ролик против поправок в Конституцию

В отношении представителя алтайского отделения КПРФ возбудили административное дело за съемки ролика против поправок в Конституцию. Об этом отделение партии рассказало в своем Telegram-канале "КПРФ Алтай official".
"Полиция решила нашу съемку квалифицировать как проведение публичного мероприятия. Коммуниста Виктора Юркина вызывают в полицию для вручения протокола в связи с нарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КОАП РФ: нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", – сообщают коммунисты.
Наказание по данной части статьи – административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до сорока часов. При этом несанкционированную акцию предъявить участникам нельзя, уверены коммунисты, поскольку съемка проходила на территории гайд-парка.
Комментарии
Почему так обобщенно "полиция"?
Там же есть конкретный полицай, который по лёгкому палку срубил
Из за одного п.... падает тень на всех полицаев
Да что вы ноете постоянно? Полицаи плохие, государство плохое... Мы на данный момент заслужили все это... С самих себя пока не начнём так все и будет - в жопе.
О чём я постоянно писал и говорил! Все эти оппозиционные партии и партейки существуют ради одного - ловить рыбку в мутной воде, баламутить народ, устраивать провокации и прочее антинародные и антигосударственные цели! Нет у них ни цели, ни желания помогать людям!
Но наша власть крепка и надёжна. Результаты по выборам на всех уровнях это подтверждают. Есть сильный Гарант, есть его профессиональная команда, из каких только передряг они не вытаскивали нашу страну! А эти с красными масками....
Надеюсь, наказание для них будет самым строгим. Заслужили!
Есть сильный Гарант, есть его профессиональная команда, из каких только передряг они не вытаскивали нашу страну!
Ну и как называется ваша страна?
На любую остановку общественного транспорта, в любой магазин зайдите, да просто на улицу выйдите и там - обана проводится везде публичное мероприятие - ожидание транспорта / покупка или просто зыринг чё есть / шествие откудато кудато!!! Прям непаханное поле для вручения протокола в связи с нарушением, предусмотренным ч.5 ст 20.2 КОАП РФ и рубаса бабосов!
А полицаи это выпускники какой нибудь педухи? Ну да, там отличная подготовка
И ничего, что в день выбора проводилась агитация за поправки. Это не нарушение? Или что положено Юпитеру...
не проявили политическую солидарность - получите 20.2
все согласно поправленной конституции...
Ст.75.1
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и социальная СОЛИДАРНОСТЬ.
ну можно подумать, что полицаи сами это придумали, они винтики...звонят из других кабинетов
Люди должны понять, что полицаи могут легко наказать 10 человек и даже 100. Но вот если выйдут тысячи, как в Хабаровске, то уже большой вопрос кто кого штрафовать будет.
ну можно подумать, что полицаи сами это придумали, они винтики
Фашисты кто на Гитлера работал тоже так говорили.
30.07.2020 08:13
Поддержу власть!
От Наполеона с Луговой сбежал?
он оттуда пишет