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Алтайского коммуниста могут оштрафовать за ролик против поправок в Конституцию

, ИА "Амител"
Полиция посчитала, что акция состоялась с нарушениями правил проведения митинга
Фото: КПРФ Алтайский край / Youtube

Фото: КПРФ Алтайский край / Youtube

В отношении представителя алтайского отделения КПРФ возбудили административное дело за съемки ролика против поправок в Конституцию. Об этом отделение партии рассказало в своем Telegram-канале "КПРФ Алтай official".

"Полиция решила нашу съемку квалифицировать как проведение публичного мероприятия. Коммуниста Виктора Юркина вызывают в полицию для вручения протокола в связи с нарушением, предусмотренным ч. 5 ст. 20.2 КОАП РФ: нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", – сообщают коммунисты.

Наказание по данной части статьи – административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до сорока часов. При этом несанкционированную акцию предъявить участникам нельзя, уверены коммунисты, поскольку съемка проходила на территории гайд-парка.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.07.2020 07:53
- гость -

Почему так обобщенно "полиция"?
Там же есть конкретный полицай, который по лёгкому палку срубил
Из за одного п.... падает тень на всех полицаев

30.07.2020 08:01
Гость

Да что вы ноете постоянно? Полицаи плохие, государство плохое... Мы на данный момент заслужили все это... С самих себя пока не начнём так все и будет - в жопе.

30.07.2020 08:13
Поддержу власть!

О чём я постоянно писал и говорил! Все эти оппозиционные партии и партейки существуют ради одного - ловить рыбку в мутной воде, баламутить народ, устраивать провокации и прочее антинародные и антигосударственные цели! Нет у них ни цели, ни желания помогать людям!

Но наша власть крепка и надёжна. Результаты по выборам на всех уровнях это подтверждают. Есть сильный Гарант, есть его профессиональная команда, из каких только передряг они не вытаскивали нашу страну! А эти с красными масками....

Надеюсь, наказание для них будет самым строгим. Заслужили!

30.07.2020 08:50
- гость -

Есть сильный Гарант, есть его профессиональная команда, из каких только передряг они не вытаскивали нашу страну!

Ну и как называется ваша страна?

30.07.2020 08:59
месный

На любую остановку общественного транспорта, в любой магазин зайдите, да просто на улицу выйдите и там - обана проводится везде публичное мероприятие - ожидание транспорта / покупка или просто зыринг чё есть / шествие откудато кудато!!! Прям непаханное поле для вручения протокола в связи с нарушением, предусмотренным ч.5 ст 20.2 КОАП РФ и рубаса бабосов!

30.07.2020 09:00
- гость -

А полицаи это выпускники какой нибудь педухи? Ну да, там отличная подготовка

30.07.2020 09:02
- гость -

И ничего, что в день выбора проводилась агитация за поправки. Это не нарушение? Или что положено Юпитеру...

30.07.2020 09:08
- гость -

не проявили политическую солидарность - получите 20.2
все согласно поправленной конституции...

30.07.2020 09:10
- гость -

Ст.75.1
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и социальная СОЛИДАРНОСТЬ.

30.07.2020 09:11
гость

ну можно подумать, что полицаи сами это придумали, они винтики...звонят из других кабинетов

30.07.2020 09:12
- гость -

Люди должны понять, что полицаи могут легко наказать 10 человек и даже 100. Но вот если выйдут тысячи, как в Хабаровске, то уже большой вопрос кто кого штрафовать будет.

30.07.2020 09:14
- гость -

ну можно подумать, что полицаи сами это придумали, они винтики

Фашисты кто на Гитлера работал тоже так говорили.

30.07.2020 09:19
Eugene

30.07.2020 08:13
Поддержу власть!

От Наполеона с Луговой сбежал?

30.07.2020 09:23
to Eugene

он оттуда пишет

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