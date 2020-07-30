Коронавирус не помеха. Настя Ивлеева купила Lamborghini за 20 миллионов рублей

Настя Ивлеева купила черный Lamborghini Aventador почти за 20 миллионов рублей. Фотографию приобретения блогер выложила в своем Instagram.
"Сегодня уникальный день! Я исполнила свою мечту! Об этом автомобиле я мечтала со студенчества. Понимала, что это абсолютно невероятное желание – а в те времена особенно. Но нет ничего невозможного. Меня распирает от гордости! Потому что "я сама". Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно", – поделилась эмоциями Анастасия.
Стоимость такого автомобиля начинается от 19 миллионов рублей, но, по всей видимости, девушка выбрала далеко не базовую комплектацию.
Напомним, что недавно Настя Ивлеева рассказала, что вместе со своим мужем рэпером Алексеем Узенюком, также известным как Элджей, заразилась коронавирусом.
Комментарии
Вот за что им платят таки бабки?
Авентадор гораздо дороже стоит. Опять обман
Она же ковидная. Вылечилась уже что ли?
Кто это? и как она "заработала"?