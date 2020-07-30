Барнаулец Евгений Городов решил сменить ФК "Ахмат" на другой клуб

34-летний вратарь Евгений Городов покинул ФК "Ахмат". У футболиста закончился контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Воспитанник барнаульского "Динамо" провел в Грозном семь лет. За это время Городов сыграл за "Ахмат" в чемпионате и Кубке России 146 матчей, в которых пропустил 156 голов. По итогам минувшего сезона грозненцы заняли 13 место в РПЛ.
Голкипер начинал заниматься футболом в Барнауле. Помимо "Динамо", Городов играл за "Читу", ярославский "Шинник" и "Краснодар". С 2013-го года он защищал цвета "Ахмата".
Где продолжит карьеру барнаульский вратарь, станет известно позже.
Комментарии
В Барнаульском Динамо продолжит карьеру,старенький уже.