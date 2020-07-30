Пушков оценил планы НАТО перебросить войска к российским границам

Планы НАТО по переброске 12 тысяч военных в Польшу – это опасная провокация, уверен глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Вывод 12 тыс. военных США из ФРГ не скажется на весе Берлина в Европе, что бы там ни думали в США. Этот вес определяется другим, – написал сенатор в своем аккаунте в Twitter. – А вот переброска этих войск в Польшу и страны Балтии стала бы нарушением Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997".
Так член Совфеда прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера, который анонсировал соответствующий маневр для "сдерживания России". Одновременно он заявил о выводе части американских военных из Германии в Италию и Бельгию.
Ранее amic.ru писал, что Пушков предложил запретить въезд в страну зарубежным артистам, которые "враждебно" критикуют Россию. Сенатор отметил, что в РФ действуют меры против ряда антироссийски настроенных зарубежных политиков. Такие же санкции можно ввести и в отношении иностранных звезд, считает Пушков.
Комментарии
Все правильно - кругом враги! Про протесты в Хабаровске ни гугу, все правильно, только всем рты не заткнете , все равно придется мильенами делиться!
Аллё гараж! Так то базы НАТО по всей прибалтике стоят лет 20 уже как, НЕПОСРЕДСТВЕННО на границе с РФ.
Как бы то ни было, не там опасность видите. Государство российское завсегда по внутренним причинам разваливалось. Так было с монархией, так было и с коммуняками, так судя по всему будет и с властью воров.
Ну всё, щас у пацриотов задымит.
Ну стоят и стоят рядом военные базы,ну и что?Госсспадя.Ну задумал кто-то поставить рядом с российской территорией военные базы,ну и поставил.Госссспадя.