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Стало известно, за какой срок коронавирус погибает в воде

, ИА "Амител"
Все зависит не только от температуры воды, но и от ее состава
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В центре "Вектор" прошли исследования по определению жизнеспособности коронавируса в образцах воды, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в дехлорированной и морской воде COVID-19 не размножается, но может сохраняться. При этом время умерщвления инфекции напрямую зависит от температуры воды.

Ученые установили, что 90% частиц вируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов и 99,9% – в течение 72 часов. При этом кипячение воды приводит к полному уничтожению коронавируса, а в хлорированной воде он теряют свою жизнеспособность.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.07.2020 13:08
- гость -

открываем бассейны????

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