Стало известно, за какой срок коронавирус погибает в воде

В центре "Вектор" прошли исследования по определению жизнеспособности коронавируса в образцах воды, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Выяснилось, что в дехлорированной и морской воде COVID-19 не размножается, но может сохраняться. При этом время умерщвления инфекции напрямую зависит от температуры воды.
Ученые установили, что 90% частиц вируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов и 99,9% – в течение 72 часов. При этом кипячение воды приводит к полному уничтожению коронавируса, а в хлорированной воде он теряют свою жизнеспособность.
Комментарии
открываем бассейны????