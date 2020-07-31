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На Алтае создали новый баскетбольный клуб. Почему? Для чего? И что с "АлтайБаскетом"?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
С нового сезона от региона в чемпионате страны будет выступать БК "Барнаул"

В Алтайском крае появилась новая профессиональная БК "Барнаул". Именно она будет выступать в чемпионате России с этого сезона. При этом клуб "АлтайБаскет", которому скоро исполнится 10 лет, продолжит существовать на бумаге. Однако руководство региона и Минспорта не будет его финансировать. А все якобы из-за долгов, которые после себя оставило предыдущее руководство клуба в лице бизнесмена Павла Тулина. Несмотря на недовольство болельщиков, которые открыто выступают против смены названия и логотипа, менеджмент клуба уверяет, что иного пути у них просто не было. Разбираемся, зачем Алтайскому краю новый клуб, где он будет выступать и сколько на это уйдет денег?

Почему создали БК "Барнаул"?

Как сообщил гендиректор команды Виталий Мантлер, у "АлтайБаскета" накопились долги в несколько миллионов рублей. Выполнять финансовые обязательства перед кредиторами и федерацией предыдущее руководство клуба не собиралось. Известно, что Павел Тулин не нашел общего языка с Министерством спорта и со скандалом ушел со своего поста в самом начале года. А закрывать долги бюджетными деньгами в Минспорте посчитали нецелесообразным. По условиям регламента чемпионата страны, клубу с долгом нельзя заявиться на новый сезон. Поэтому пришлось срочно создать новое юрлицо БК "Барнаул". Самое интересное, что федерация строго запретила в будущем названии использовать слова "Алтай" и "Баскет". Виталий Мантлер подчеркнул, что новый клуб можно считать преемником "АлтайБаскета". По духу и по истории.

"Все мы, конечно же, помним, что еще совсем недавно на спортивной карте страны наш край был представлен коллективом "АлтайБаскет". Это команда, которая собрала вокруг себя истинных любителей баскетбола. Скажем спасибо всем, кто стоял у истоков создания и развития этого клуба, кто на протяжении всей его истории завоевывал спортивные трофеи и симпатии болельщиков. Новое название мы анонсировали в социальных сетях на прошлой неделе. Оно сразу вызвало массу вопросов. К сожалению, так сложилось, что мы встали перед выбором: отказаться от главной команды и пропустить сезон, или идти в новый сезон с новым названием. Мы выбрали второй вариант", – сообщил президент клуба.

А что будет с "АлтайБаскетом"?

На бумаге клуб официально существует. Теперь в крае фактически два профессиональных баскетбольных клуба. Однако Министерство спорта не будет поддерживать его деньгами и попытается максимально дистанцироваться от прошлой истории команды, связанной с Павлом Тулиным.

Кто будет символом команды? И что там с логотипом?

У клуба, как и полагается, новый логотип в черных и фиолетовых тонах. В центре баскетбольный мяч и знаменитое "Здание со шпилем" на площади Октября. А вот талисман клуба менять не стали. Маскотом продолжит быть серый волк.

"Из истории мы знаем, что Барнаул, в исходной форме, скорее всего, производное от Бороноул. "Боро" в тюркских и монгольских языках означает слово "волк", а "ул" – река. Получается, что Барнаул – это волчья река. Так что название нам подсказал сам волк Ди. Надеемся, что на паркете команда "Барнаул" будет такой же агрессивной, зубастой и кусачей. Ну, а вместе с болельщиками мы образуем одну стаю, которая движется к победе", – заявил Мантлер.

У новой команды новый тренер и крутые игроки?

Опытный и именитый тренер Борис Соколовский покинул команду еще весной. Amic.ru подробно писал об этой истории. Соколовского на Алтай три года назад позвал Павел Тулин. После того как последний из-за разногласий с Минспортом покинул свой пост, было понятно, что Соколовский в клубе долго не задержится. На его смену пришел молодой Евгений Горев, который уже работал в "АлтайБаскете".

Что касается состава, то сейчас идет подбор игроков. Из-за кризиса, связанного с коронавирусом, во многих других российских командах сокращают зарплаты. Поэтому на рынке довольно много свободных агентов. Укрепиться БК "Барнаул" планирует основательно. Основной упор планируют делать именно на приезжих опытных спортсменов. Однако главный тренер Евгений Горев пообещал давать местной молодежи достаточно времени на паркете. Уже известно, что в новом сезоне за клуб точно будет выступать один из лидеров прошлого сезона Дмитрий Злобин, а также Артем Пилипенко и Константин Оченев. Все трое уже подписали контракт сроком на один год.

А где вообще будет выступать новый клуб и какие у него цели?

В "Суперлиге-2". На днях руководство клуба должно получить официальное разрешение на участие в чемпионате. Минимальная задача на сезон – попасть в плей-офф. Однако гендиректор Виталий Мантлер уже заявил, что такой результат его не устроит и необходимо по итогам сезона быть в тройке.

Что касается бюджета, то он составит 25 миллионов рублей. Еще 4 миллиона дополнительно пообещал выделить министр спорта Алексей Перфильев за хорошие результаты по ходу сезона. Из-за коронавируса клуб лишился ряда потенциальных спонсоров, которым из-за кризиса сейчас не до помощи баскетболу. Министр Алексей Перфильев сообщил, что потенциально бюджет БК "Барнаул" может составить 34 миллиона рублей.

А игры будут при болельщиках?

Старт чемпионата намечен на осень. Первые игры новый клуб намерен провести в СК "Победа" при болельщиках. Но если Роспотребнадзор к сентябрю так и не разрешит массовые спортивные мероприятия в Алтайском крае, матчи можно будет увидеть на YouTube-канале клуба. Картинку обещают на уровне федеральных трансляций.

А губернатор придет?

Если разрешат проводить игры при зрителях, Виктор Томенко уже пообещал прийти на домашний матч. Он большой поклонник баскетбола и часто сам тренируется.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

31.07.2020 09:47
- гость -

Суперлига-2.

Самый короткий анекдот в мире из одного слова

31.07.2020 09:54
- гость -

Так было и с ХК МОТОР
ни какой фантазии....

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