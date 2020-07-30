Уроженец Алтайского края есть среди задержанных в Белоруссии россиян

Одним из 33 россиян, которых задержали в Белоруссии по подозрению в попытке "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", оказался жителем Алтайского края. Об этом сообщает "Тайга.инфо".
Речь идет о 31-летнем Сергее Маслове. Он окончил школу в селе Кашино в Алейском районе. Затем служил в Биробиджанском пограничном отряде. После армии окончил Московский пограничный институт ФСБ России.
Примечательно, что украинский сайт "Миротворец" называет Маслова "внештатным сотрудником ГРУ" из „ЧВК Вагнера“. Согласно информации портала, его позывной — "Артист", а с "Вагнером" связан контрактом с 2016 года.
Ранее amic.ru писал, что белорусские силовики задержали 33 россиянина, которых назвали "боевиками". Они прибыли недавно в Минск, где привлекли к себе внимание "однотипной камуфляжной одеждой" и "нетипичным для туристов поведением".
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