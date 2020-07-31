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Новости

Ученые назвали идеальную длительность секса. Не очень долго

, ИА "Амител"
Слишком продолжительный половой акт может разочаровать партнеров
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, сколько должен длиться идеальный секс. Как сообщает "Федеральное агентство новостей", эксперты отметили, что слишком долгий половой акт может вызвать разочарование у партнеров.

Работа над исследованием об оптимальной длительности полового акта велась много лет. Ученые собирали информацию с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов, а также опрашивали тысячи респондентов.

В итоге эксперты пришли к выводу, что идеальный секс длится не более 13 минут. По данным ученых, назвать половой акт коротким можно, если он занимает от одной до двух минут. От трех до семи минут – это уже нормальная длительность секса. Оптимальным же американские ученые назвали занятие любовью, которое продолжается от 7 до 13 минут.

Также исследователи отметили, что секс длительностью от десяти минут до получаса является слишком долгим. Половые акты, которые занимают более 30 минут, в работе ученых не описаны.

Как рассказал ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии Эрик Корти, часто у мужчин и женщин возникают нереалистичные представления о времени полового акта. Из-за этого у любовников может возникнуть разочарование. Американские ученые же развеивают это представление и демонстрируют реальные цифры.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.07.2020 07:54
- гость -

интересно они долго там между собой в университете выясняли длительность

31.07.2020 08:13
Filin

Какие 13 минут, полчаса. 30 секунд - вся ночь любви

31.07.2020 08:19
- гость -

поржали и баиньки

31.07.2020 08:51
- гость -

а как же десятьразневынимая?

31.07.2020 08:54
- гость -

десятьразневынимая?
ладно, ладно....десять фрикций и СПАТЬ

31.07.2020 09:02
- гость -

31.07.2020 08:51
- гость -
пулеметчик)))

31.07.2020 09:06
- гость -

скорее наверно отбойный молоток

31.07.2020 09:08
- гость -

все бабки отписались?)))

31.07.2020 09:09
Иsтина

За 30 минут можно и за...ться

31.07.2020 09:15
- гость -

Это воще-то от темперамента баб зависит. Некоторые любят недолго, некоторые наоборот долго.

31.07.2020 09:19
- гость -


31.07.2020 09:08
- гость -
нет только ты

31.07.2020 09:35
- гость -

В одной стране, один президент имеет своих граждан уже 20 лет и всего один раз вынимал!!! Но там его друг умело воспользовался ситуацией и тоже 4 года имел народ... Поговаривают, что этот секас продлится ещё очень долго

31.07.2020 10:29
- гость -

...И жили они долго и счастливо, а умерли в один день от оргазма... Она утром, а он вечером...

31.07.2020 10:41
Иsтина

31.07.2020 09:35
- гость -

До этого тот же народ имел в грубой извращенной форме 9 лет чувак без двух пальцев

31.07.2020 10:47
- гость -

31.07.2020 10:41
Иsтина

А до этого секта извращенцев имела 70 лет.

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