Ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, сколько должен длиться идеальный секс. Как сообщает "Федеральное агентство новостей", эксперты отметили, что слишком долгий половой акт может вызвать разочарование у партнеров.
Работа над исследованием об оптимальной длительности полового акта велась много лет. Ученые собирали информацию с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов, а также опрашивали тысячи респондентов.
В итоге эксперты пришли к выводу, что идеальный секс длится не более 13 минут. По данным ученых, назвать половой акт коротким можно, если он занимает от одной до двух минут. От трех до семи минут – это уже нормальная длительность секса. Оптимальным же американские ученые назвали занятие любовью, которое продолжается от 7 до 13 минут.
Также исследователи отметили, что секс длительностью от десяти минут до получаса является слишком долгим. Половые акты, которые занимают более 30 минут, в работе ученых не описаны.
Как рассказал ведущий автор исследования и доцент кафедры психологии Эрик Корти, часто у мужчин и женщин возникают нереалистичные представления о времени полового акта. Из-за этого у любовников может возникнуть разочарование. Американские ученые же развеивают это представление и демонстрируют реальные цифры.
Комментарии
интересно они долго там между собой в университете выясняли длительность
Какие 13 минут, полчаса. 30 секунд - вся ночь любви
поржали и баиньки
а как же десятьразневынимая?
десятьразневынимая?
ладно, ладно....десять фрикций и СПАТЬ
31.07.2020 08:51
- гость -
пулеметчик)))
скорее наверно отбойный молоток
все бабки отписались?)))
За 30 минут можно и за...ться
Это воще-то от темперамента баб зависит. Некоторые любят недолго, некоторые наоборот долго.
31.07.2020 09:08
- гость -
нет только ты
В одной стране, один президент имеет своих граждан уже 20 лет и всего один раз вынимал!!! Но там его друг умело воспользовался ситуацией и тоже 4 года имел народ... Поговаривают, что этот секас продлится ещё очень долго
...И жили они долго и счастливо, а умерли в один день от оргазма... Она утром, а он вечером...
31.07.2020 09:35
- гость -
До этого тот же народ имел в грубой извращенной форме 9 лет чувак без двух пальцев
31.07.2020 10:41
Иsтина
А до этого секта извращенцев имела 70 лет.