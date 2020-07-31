Гостевой дом сгорел на алтайской турбазе

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошел на базе отдыха, расположенной на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края. Загорелся двухэтажный гостевой дом. На момент прибытия пожарных здание горело открытым огнем. 25 человек успешно эвакуировались, но двое получили ожоги и были госпитализированы.
"К работе были привлечены значительные силы и средства: пять пожарных расчетов, 14 человек личного состава, в том числе силы и средства подразделений Республики Алтай. Распространения огня на соседние постройки удалось не допустить. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров", – рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Специалисты выясняют причину возгорания.
Комментарии
Очень жаль владельцев... Кормилец сгорел. Без шуток
на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края. под названием Алтай
хорошо, что без жертв
Причина?
Вероятно причина- водка.
очень жаль, хорошая база, особенно если скидки были