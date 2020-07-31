В Алтайском крае фура вылетела на обочину и перевернулась

В Алтайском крае на федеральной трассе А-322 в районе села Тишинка грузовик вылетел на обочину и перевернулся, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Подробности произошедшего не уточняются, но, по всей видимости, водитель фуры не справился с управлением и выехал на обочину. Информации о пострадавших также пока нет, но в ролике, снятом очевидцем, видно, как неподалеку от машины, опираясь на столб, сидит мужчина, который может быть водителем грузовика.
Как ранее сообщил amic.ru, вечером 29 июля на трассе Барнаул – Новосибирск произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП скончался 31-летний пассажир легковушки, а оба водителя попали в больницу с травмами.
Комментарии
Слабые пошли водители. Справится не могут.
а как же регулирование сна и отдыха водителя? Собственника к ответу за все! И за груз и за технику, еще и вред здоровью тоже с него!
Водитель неожиданно взял ипотеку?
Гоняют под сотню, вот и результат.
А с чего вы взяли, что режим труда и отдыха не соблюдался? Мы не знаем, что произошло. Жаль в этой ситуации собственника машины. Он попал на ремонт, на возмещение стоимости груза и на простой машины во время работы.