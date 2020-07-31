Проезд в Бийске станет самым дорогим в Алтайском крае

С 1 августа в Бийске проезд на маршрутке подорожает до 28 рублей. Это самый высокий базовый тариф в Алтайском крае, сообщают "Вести Алтай".
По решению властей, стоимость поездки увеличат во всех видах транспорта. На два рубля (с 20 до 22) – в трамваях и автобусах и на три рубля (с 25 до 28) – в маршрутках.
В администрации Бийска пояснили, что перевозчики убедили власть в необходимости повышения тарифов из-за роста собственных издержек. Расходы транспортников все больше из-за подорожания бензина, автострахования и увеличения МРОТ.
Отмечается, что цена на проезд для льготников не изменится. Социальная карта для школьников, студентов и пенсионеров по-прежнему будет стоить 550 рублей.
Комментарии
Странная политика у отдела ценообразования города Бийска: стоимость проезда увеличивается, а стоимость соц.карты остается прежней... логика где?
"...Расходы транспортников все больше из-за подорожания бензина, автострахования и увеличения МРОТ....."
Кто нибудь может объяснить, почему "расходы транспортников" в Бийске больше, чем в других городах.