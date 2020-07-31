Барнаульцы рассказали о свалке, которая появляется рядом с экоярмаркой ВДНХ

Фотографии мусора, разбросанного рядом с экоярмаркой ВДНХ и за ее пределами, появились в сообществе Barnaul22. Горожане беспокоятся, что скоро эта территория превратится в свалку.
По словам одного из местных жителей, за территорию рынка раньше возили землю и глину, а теперь грузовыми машинами вываливают строительный мусор.
"А когда-то было сообщение в СМИ, что на этом месте будет Национальная деревня, вроде как и соответствующее постановление администрации края есть", – пишет автор поста.
Еще один горожанин заметил, что огромное количество отходов остается возле экоярмарки после барахолок. Мужчина считает, что местные "предприниматели" периодически засоряют территорию.
Комментарии
Там между Взлётной и Павловским трактом можно было бы сделать прекрасный ландшафтный парк с аллеями и прудами, на которые прилетают птицы