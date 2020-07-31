На трассе Алтайского края сгорел пассажирский автобус. Видео

Фото: "Barnaul 22"
В Алтайском крае на трассе сгорел пассажирский автобус, сообщает паблик Barnaul 22.
Инцидент произошел в четверг, 30 июля, в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул. Пострадавших нет, а вот пассажирская "Газель Next Citylline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Причина пожара сейчас выясняется.
Как ранее сообщал amic.ru, 29 июля в Барнауле на Лесном тракте загорелся КамАЗ. Вероятной причиной пожара стала неисправная проводка автомобиля. Проезжающие мимо водители помогли быстро потушить грузовик, а потому серьезного повреждения автомобиля удалось избежать.
Комментарии
Виноват автобус.
Виноват кислород, который участвовал в процессе горения.