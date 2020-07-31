Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств на зарплату

В Алтайском крае приняты решения об индексации оплаты труда для сотрудников бюджетной сферы и о выделении дополнительных средств на заработную плату. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Выделение средств на зарплаты бюджетников было анонсировано на июньской пресс-конференции. 19 июля было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств муниципалитетам на сумму 625 миллионов рублей на оплату труда. Сейчас выделяется еще 577 миллионов рублей для работников краевых учреждений, на которых распространяется действие указов президента Российской Федерации от 2012 года.
Также принят ряд решений по индексации оплаты труда с 1 октября 2020 года. Они коснутся работников бюджетной сферы.
Комментарии
Ну хорошая новость. Если правда
Очень хорошая.Особенно в этом море негатива!!!!
А кому конкретно подымут? Кто сейчас помнит этот указ 2012 года)))))