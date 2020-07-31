Врачи назвали одно из самых популярных в России блюд вредным для сердца

Зарубежные врачи пришли к выводу о том, что популярное в России картофельное пюре повреждает сосуды и может вызвать инсульт. Из-за ингредиентов, которые используются при его приготовлении, в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, пишет "МК".
Доктор Мариса Мур уточнила, что вред здоровью наносит большое количество молока, сливок, сыра и сливочного масла. Специалист порекомендовала отказаться от этих продуктов и заменить их фруктами, овощами, орехами, семенами и жирной рыбой.
Ранее врачи рассказали о болезни, которая увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз. Пациентов с сахарным диабетом при COVID госпитализируют в шесть раз чаще.
Комментарии
картофель не овощи, это все, что нужно знать о таких специалистах
Ааааа! Как жить как жить???? Кругом один вред.
Я лучше умру от картошки, чем от голода
бред не несите, реально ж многие поверят )))
Заменить продуктами недоступными для большинства россиян
Запечённый картофель полезен для сердца. Рекомендуют сердечникам
31.07.2020 16:45
- гость -
"Запечённый картофель полезен для сердца"
Всё время говорили, что много калия в нем. а теперь вдруг?!
Доктор Мариса Мур уточнила, что вред здоровью наносит большое количество молока, сливок, сыра и сливочного масла.
И с каких это пор молоко и молочные продукты стали вредны.
31.07.2020 16:58
Alex1976
С тех пор как их стало нехватать/вырослецена
САЛО, МАСЛО, СЛИВКИ И ЛЕГКИЕ. КАКАЯ СВЯЗЬ?
В легких около 700 миллионов альвеол.
И в каждой должен постоянно обновляться ЖИР.
Когда мы кушаем жир, он через лимфатическую систему , в первую очередь поступит в лёгкие. Они возьмут столько , сколько им нужно. А ЕСЛИ ЖИРА НЕ СЪЕЛИ ?
Тогда шарики альвеол слипаются.
Состоят альвеолы из сурфактанта.
Это жир- 90%, белок -10%
Сурфактант при дыхании все время расходуется и снова поступает.
Без него мы не сможем нормально дышать.
Это приведет нас к ГИПОКСИИ.
Именно ЖИР обеспечивает нам кислородный обмен.
Еще, роль сурфактанта - защищать наши лёгкие от вирусов , бактерий , химических агентов, чтоб они не попали в кровь.
Мы его выкашливаем вместе с мокротой.
Раньше воспаление легких лечили барсучьим , внутренним жиром , салом, горячим молоком с маслом .
Открыт легочный сурфактант был в 1957 г
А что происходит теперь, в 21 веке?
Нам твердили ,что жирное вредно для здоровья, что для сердечно сосудистой системы это яд.
В итоге , теперь и легочные заболевания увеличились в стократ!!!
Ученые "немного ошиблись"
Эта ошибка стоит нам очень дорого.
Главная роль жира - структурная.
При огран
При ограничении потребления жира - первое, что нарушается, это выработка СУРФАКТАНТА.
А это нарушение дыхания - ГИПОКСИЯ.
Будут цепляться любые инфекции.
Люди, ВСЕГДА, а особенно сейчас, когда коронавирус разгулялся, ешьте пожалуйста сало, масло, лецитин, дышите свежим воздухом, занимайтесь зарядкой.
И они вас отблагодарят отличным дыханием.
Закусывайте салом и каронавирусы вам будут не страшны