Сотрудники газовой службы навязывают барнаульцам замену исправного оборудования

В Барнауле жители многоквартирного дома пожаловались на сотрудников газовой компании, которые обходят квартиры и предлагают поменять рабочее газовое оборудование. Об этом сообщает паблик "Черное и Белое Барнаул".
По словам жильца, утром 31 июля в подъезде появились листовки о профилактическом осмотре газовых узлов, после чего сотрудники компании начали обходить квартиры. Очевидец не запустил газовиков в свое жилье и тогда его стали запугивать штрафами, если он в течение 10 дней не поменяет газовое оборудование.
При этом договор на обслуживание заключен с другой компанией, которая прошлой осенью уже провела проверку установок и подтвердила их работоспособность. В итоге жертвой стала одна из пенсионерок – сотрудникам компании удалось навязать ей замену счетчика, крана и датчика газа.
Комментарии
По моему это называется принуждение к сделке, статья за это есть
Это жулики.
Как и подключать по постановлению 1314 за 50 тыс не хотели так и принуждают раскошеливаться!
эти жулики много лет работаюи и им начхать на органы и проверки
Одна из ушлых контор - ООО "ПромГазМонтаж".
Пришли к матери-пенсионерке, сказали: "ооо! у вас шланг газовый плохой!" [я его сам покупал в официальном горгазе год назад, добрый в металлической оплетке].
Наш забрали себе, вкрутили желтый китайский вонючий за 1500 р.
И датчик утечки газа, который в интернете продают за 500 руб., они продали за 2800 или около того со словами: "он стоит 8000, но только пенсионерам с большой скидкой!".
Уpоды.