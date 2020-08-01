Идем на спад. Жители Алтайского края все реже страдают от укусов клещей

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 65 жителей региона, передает пресс-центр регионального Роспотребнадзора.
С начала сезона активности этих членистоногих (с 24 марта) в поликлиники с жалобами на присасывание обратился 9261 человек, 2733 из которых – дети до 14 лет. В Барнауле клещи покусали 2845 человек. У девяти жителей региона выявили клещевой вирусный энцефалит.
В 4,8% случаев присасывания у членистоногих обнаружили вирус клещевого энцефалита, а у 11,9% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
В ведомстве отмечают, что сейчас в крае наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года.
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