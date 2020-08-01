Назван виновник аварии с тремя погибшими в Алтайском крае

Подробности лобового ДТП с участием грузовика в Зональном районе сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
1 августа на 339 км Чуйского тракта столкнулись Toyota Carina и Mitsubishi Fuso. В результате столкновения погибли 48-летний водитель легковушки и двое его пассажиров 1977 и 1952 годов рождения. К моменту прибытия медиков они были уже мертвы.
По предварительным данным правоохранителей, виновником аварии стал автолюбитель, управлявший легковым автомобилем. Он выехал на полосу встречного движения, по которой ехала фура.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они осуществляют распорядительно-регулировочные действия и выясняют все обстоятельства ДТП.
Комментарии
Ну прям секрет Полишенеля открыли миру