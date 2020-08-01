Глава Барнаула посадил именное дерево в будущем сквере Десантников

Глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с зампредседателя правительства Алтайского края Денисом Губиным и руководителями региональных ведомств принял участие в посадке именных деревьев в будущем сквере Десантников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В частности, в мероприятии по озеленению города приняли участие начальники управлений МВД и ФСБ Андрей Подолян и Юрий Мороз, а также новый председатель краевой Общественной палаты Юрий Шамков. Кроме того, акцию поддержали ветераны ВДВ.
Новый сквер планируют торжественно открыть в 2021 году в годовщину образования Воздушно-десантных войск – 2 августа. Он расположился на проспекте Комсомольском рядом со зданием №106а.
"Это место можно назвать сердцем города, оно историческое для Барнаула, — рассказал Франк. — Здесь неподалеку находятся первая "градская" больница, диагностический центр, Дом афганцев, музыкальный театр".
Сейчас сквер украсили молодые липы. На их ветвях прикрепили таблички с именами людей, которые их высаживали. Осенью рядом с ними планируют высадить ели.
Комментарии
Дело хорошее . Главное потом ПОЛИВАТЬ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ и удобрениями подкармливать ( навозом , перегноем , комплексным ) , там земля бедная , да ещё и листву убирают , не дают перегною образовываться .