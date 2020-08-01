В Барнауле установили танк к юбилею ВДВ России

В Барнауле в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского установили танк Т-62. Видеозапись с места работ опубликовали на видеохостинге YouTube.
Рядом с этим местом располагается барнаульский "Дом афганцев". Мероприятие приурочили к 90-летию со дня образования ВДВ России.
Как ранее писал amic.ru, 6 февраля 2018 года в здании случился пожар. В нем погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Огонь также уничтожил второй этаж здания и крышу. Сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы.
Представители краевых властей так и не смогли уточнить причину пожара в здании, однако выделили на реставрацию 1,2 млн рублей. Объект восстановили, и сейчас в нем по-прежнему находится музей военной истории.
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