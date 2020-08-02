Директора компании, которая ремонтировала мосты на Алтае, осудят за неуплату налогов

Главу новосибирской компании "Сибирские магистрали", которая занималась ремонтом мостов в Алтайском крае и Республике Алтай, осудят за неуплату налогов. Об этом сообщает "Сиб.фм".
По данным следователей, мужчина создавал фиктивные документы, по которым дорожные работы на Алтае проводились другими организациями. В действительности же ремонт проводили сотрудники ООО "Сибирские магистрали", а предприятия создавались только для отвлечения внимания.
Таким способом предприятие избежало уплаты налогов на 17 млн рублей. В ходе следствия директор своей вины не признал, однако правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. С целью возмещения ущерба следователи наложили арест на 17 транспортных средств обвиняемого на сумму более 25 млн рублей.
Комментарии
У меня возникло ощущение, что налоговая последние полгода в бункере сидела. Ни одного требования, ни одной встречки. А на прошлой неделе, как с цепи сорвались. Ежедневно шлют требования:представить документы, дать пояснения, оплатить 200 руб недоимки и пр.
Толи ещё будет с окончанием коронавируса, всех зажмут и налоговую базу увеличат