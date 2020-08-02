+109. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в Алтайском крае выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 21, Бийск – 20, Рубцовск – 8, Крутихинский район – 7, Мамонтовский район – 5, Михайловский и Тальменский районы – по 4, Новоалтайск, Топчихинский, Егорьевский, Зональный и Благовещенский районы – по 3, Заринск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Залесовский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Троцкий, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 2, Камень на Оби, Славгород и Бийский район – по одному случаю.
Таким образом, общее число инфицированных в крае достигло 9326, в том числе 891 ребенок до 17 лет.
Кроме того, за сутки скончалось еще трое человек с подтвержденным коронавирусом, из них один от COVID-19. За весь период зарегистрировано 222 летальных случая, из них 89 от инфекции, по иным причинам смерти – 130 пациентов, трое находятся на экспертизе.
Комментарии
Хочется сказать огромное спасибо Томенко и Попову за 17-е место в стране по количеству заразившихся! Верной дорогой идёте,товарищи!
Чую я, что они тупо снижают объемы тестирования. Отсюда и падает количество ежедневно заражающихся. Количество проведенных тестов даже публиковать перестали.