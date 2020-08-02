В Барнауле отметили 90-летие Воздушно-десантных войск. Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Мельников /amic.ru
2 августа в России празднуют день Военно-десантных войск. В этом году из-за пандемии коронавируса десантникам пришлось отказаться от стандартных представлений, однако военных все же наградили медалями и почетными грамотами. Корреспондент amic.ru посетил мероприятие и сделал фоторепортаж события.
Церемония возложения цветов и награждения ветеранов проходила на площади Ветеранов, возле "Дома афганцев". В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, главный федеральный инспектор региона Юрий Земский и мэр Барнаула Вячеслав Франк, а также руководители Управления ФСБ, МВД и МЧС.
Медаль "За заслуги перед обществом" получил ветеран ВДВ Владимир Денисов, а почетная грамота правительства Алтайского края получили Владимиру Тарасову, помощнику председателя правления региональный организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". Также десантникам вручили юбилейные медали "90 лет Воздушно-десантным войскам".
Напомним, что в этом году в честь 90-летия с создания Воздушно-десантных войск в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского установили танк Т-62.
Комментарии
А у томенко выходные бывают?
Скопление людей и все без масок. Что же губернатор у них не требует исполнять его указ?
ну и где полиция, почему не штрафуют? или боятся что к вечеру отхватят в обратку?
франк без маски, томенко -тоже, а потом хотят от других соблюдения масочного режима