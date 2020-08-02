Власти Алтая поздравили ветеринаров и железнодорожников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили с профессиональным праздником железнодорожников и ветеринарных работников. Поздравления размещены на официальном сайте региона.
В обращении к сотрудникам железнодорожной отрасли первые лица края обратили внимание, что сеть железных дорог охватывает всю страну и связывает ее воедино, обеспечивая непрерывную перевозку пассажиров и грузов. При этом железнодорожные пути остаются одним из самых надежных и доступных видов транспорта.
Томенко и Романенко поблагодарили работников сферы за высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу и сплоченность, пожелав крепкого здоровья, благополучия и удачи в работе.
Обращаясь к ветеринарным сотрудникам, глава региона и председатель АКЗС напомнили, что в этой сфере трудится более полутора тысяч специалистов, которые охраняют здоровье животных и обеспечивают продовольственную и биологическую безопасность страны.
Ветеринары используют передовые технологии в лечении и ранней диагностике болезней, а сложная и необходимая профессия определяет эпизоотическое благополучие в регионе. Чиновники пожелали работникам отрасли крепкого здоровья, энергии и успехов в работе на благо родного края.
Комментарии
А железнодорожники и ветеринарные работники будут в фонтанах купаться?
Будут. Но только те, которые служили в десанте.
Это просто фантастика! Для тех, кто служил в ветеринарных подразделениях железнодорожных частей ВДВ!
Вот Вы видели 2 августа хоть одного пьяного ветеринара или железнодорожника? Яркий пример, куда нужно отдавать детей.
Ветеранов ветеринаров с веретеном. Скороговорка получилась