Названы самые популярные товары в российских магазинах

Самыми популярными товарами за первые семь месяцев текущего года стали бананы, картофель и сахар. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "ЧекСкан Research".
Аналитики изучили данные 2,5 миллиона чеков покупателей из сетей "Магнит" и "Пятерочка" и выяснили, что чаще указанных продуктов приобретали только пакеты для покупок.
При этом в некоторых частях страны есть исключения. Например, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" одним из самых популярных товаров стал нарезной батон, а в Северо-Кавказском – майонез.
Средний чек в магазинах рос с начала года, а пиковых значений достиг в апреле: 550 рублей в "Магните" и 576 в "Пятерочке". К июлю значение, наоборот, снизилось, достигнув 500-553 рублей.
Как отметил основатель проекта "ЧекСкан" Владислав Вернигора, исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно, и в условиях кризиса ситуация у них лучше, чем у других.
Комментарии
А рублях или килограммах, или количество чеков, или в штуках бананов, картошин, а конфет?