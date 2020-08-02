В России упростили получение пособия на детей от трех до семи лет

Правительство России упростило оформление пособия на детей от трех до семи лет. С ноября 2020 года представлять документы об алиментах не придется, пишет РИА "Новости".
"С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах", – сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что получать необходимые данные государственные органы будут через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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