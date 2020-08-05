"Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына

Сразу несколько громких трагедий произошло в Алтайском крае за последнее время. На фоне смертельной драки на Старом базаре и погибшей семьи на Ае относительно тихо прошла история с чудовищным ДТП в Белоярске 26 июля. Женщина в нетрезвом состоянии съехала с дороги и буквально пришпилила к столбу шестилетнего ребенка. Авария произошла на глазах его старшего брата – девятилетнего мальчишки. Сейчас водитель находится под домашним арестом. А родители возмущены тем, что суд избрал для подозреваемой столь мягкую меру пресечения и опасаются, что она может избежать наказания. Корреспондент amic.ru Саша Соколов встретился с родителями погибшего мальчика и узнал подробности этой страшной трагедии.

"Вадька умер!"

На детском столике хаотично лежат игрушечные буквы алфавита и тетради. Здесь шестилетний Вадик занимался вместе с мамой – готовился к школе. В этом году он собирался идти в первый класс. Очень волновался и ждал 1 сентября, негромко рассказывает мама Марина. Вадик был очень активным и любознательным. Мама и папа надеялись, что любознательность мальчика поможет ему хорошо учиться в школе. Вадика больше нет. Убрать буквы у родителей не хватает сил.

Марина занимается делами на кухне. Ее внимания требует младший сын, которому нет еще и года. Александр отрешенно сидит на диване. В комнате работает телевизор, но включили его, скорее, по привычке: никому не интересно, что там показывают.

Александр сцепляет пальцы рук и рассказывает о том страшном вечере.

26 июля шестилетний и девятилетний сыновья Марины и Александра отправились кататься на велосипедах. Новоалтайск – городишко маленький и спокойный. А потому родители разрешали мальчишкам гулять до 21:30. Но в этот раз "пацанята заигрались" и не вернулись к назначенному времени. Александр отправился "загонять" их домой. За детьми он вышел примерно в 21:45. ДТП, погубившее мальчика, произошло в 21:50. С отчаянием мужчина несколько раз повторяет, "Когда я пошел за ними, он был еще жив". Трагедия произошла в пяти минутах ходьбы от дома.

"Дети всегда говорили нам, куда и с кем идут гулять, поэтому я знал, что идти нужно к магазину. Уже на подходе я услышал два хлопка. Громкие, как взрывы. Через несколько мгновений из-за магазина вылетает старший на велосипеде. Глаза по полтиннику, кричит: "Вадька умер!" Я бегом туда, увидел весь этот ужас. Практически сразу полиция подъехала. Смотрю – уже жена бежит. Я сразу к ней побежал, чтобы она этот кошмар не видела. Посадил ее на крыльцо возле магазина", – рассказывает Александр.

Полицейские рассказали, что они пытались остановить Nissan, которым управляла нетрезвая женщина. Но "автоледи" решила скрыться. Уходя от погони, она не справилась с управлением и врезалась в столб, придавив к нему ребенка.

Пили, курили, танцевали

По словам Александра, женщина была "в абсолютно невменяемом состоянии". Подтверждают это и результаты экспертизы: водитель была в алкогольном опьянении. С ней в машине находилась еще одна женщина, она тоже была пьяна. Та сразу же после ДТП уснула в машине, невзирая ни на убитого ребенка, ни на окружающих, вспоминает отец Вадика.

Свидетелями аварии стали местные подростки. Они пытались оттолкнуть машину и освободить мальчика. Но сделать это и извлечь водителя и пассажира из автомобиля смогли только пожарные. Кстати, ни водитель, ни пассажирка во время аварии не пострадали.

О подозреваемой в совершении ДТП родителям погибшего мальчика до сих пор практически ничего не известно. Даже имени. В ГИБДД лишь сообщили, что ей 44 года. На месте добиться от женщины хоть каких-то ответов было невозможно, поскольку та была очень пьяна, отмечает Александр.

"Они были вообще невменяемые. Водитель даже дыхнуть с первого раза не смогла. Сначала показало 0,7 промилле (по примерным оценкам это 2-3 стопки водки, – прим. ред). Потом ее на Льва Толстого увезли (в краевой наркодиспансер, – прим. ред.) – там уже 0,9 показало. То есть алкоголь ее еще разгонял", – рассказывает Александр.

По его словам, свидетели рассказывают, что подозреваемую и ее подругу видели возле магазина "Красный" в Белоярске – неподалеку от места ДТП. Женщины были навеселе, курили и танцевали прямо возле входа в магазин.

"Не смогли даже забальзамировать"

Хоронить Вадика пришлось в закрытом гробу, рассказывает Марина. Ее голос дрожит, а опухшие и покрасневшие глаза снова и снова наполняются слезами. "Она его просто раскатала по столбу. Даже забальзамировать Вадьку не получилось", – уже не сдерживаясь, рыдает мать.

Старший брат, на глазах которого погиб Вадик, пока живет у бабушки неподалеку. Взрослые решили, что ребенку нужно побыть подальше от гнетущей обстановки. Мальчик наотрез отказывается рассказывать о брате и аварии. С ним работает психолог. Родители боятся, что случившееся может сильно сказаться на психике сына.

Марина и Александр уверены, что вины их детей в случившемся нет. По их словам, сыновья проезжую часть переходили только по пешеходному переходу и не стали бы играть на дороге.

"Они во дворе постоянно играют. Тут много детей. Все толпой гуляют. На велосипедах катаются, на горке, играют в песочнице. Что их туда, к дороге понесло, я не знаю. Но это дети. Все мы были детьми, это все понятно. Там прямая трасса и очень плавный поворот. Ни ограждений, ни лежачих полицейских, ничего нету. Куда смотрит администрация, я не знаю", – возмущается Александр.

Тропинка, на которой дети оказались в момент аварии, действительно практически вплотную прилегает к дороге. Там и сейчас постоянно ходят дети и взрослые – это единственный путь, по которому можно пройти по улице.

"Даже животные так не поступают"

Родители недоумевают, почему водитель до сих пор не признала вину в совершении ДТП. Но еще больше Александр и Марина возмущены тем, что женщину отправили под домашний арест вместо СИЗО. Напомним, Новоалтайский суд принял такое решение 29 июля. Краевой Следком возбудил уголовное дело по статье 264 ч. 4 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Нам сказали, что у нее что-то со здоровьем, поэтому в камере она сидеть не может. Водку пить у нее здоровье есть, а под стражей сидеть – нет. И еще сказали, что у нее несовершеннолетний ребенок. Правда, мы узнали, что этому "ребенку" 17 лет", – со злостью рассказывает Марина.

По их словам, эта женщина не пыталась связаться с ними и хотя бы попросить прощения. "Ее больше заботят другие проблемы", – с болью усмехается Александр.

"Я следователю звонил на следующий день после аварии. Она еще в камере была. Просил спросить, осознала ли она, что натворила. Она сказала, что нет. Но жаловалась, что радио там тихо играет. Ее это волновало. Вот и судите, какой она человек... Животное так не поступает. У меня в голове не укладывается. Хотя бы вид сделала, что раскаивается", – почти кричит мужчина.

Родители мальчика опасаются, что подозреваемая "выйдет сухой из воды". А потому стараются привлечь к трагедии как можно больше внимания. По словам Марины, раз губернатор отреагировал на драку на Старом базаре, то и на эту историю должен обратить внимание. "Иначе дети и дальше будут гибнуть из-за пьяниц на дорогах", – подчеркивает мать Вадима. Если ответа добиться не получится, супруги планируют писать президенту.

"Вадьку уже не вернуть. Но мы хотим справедливого наказания для этой женщины. Мы даже имени ее не знаем, потому что связи с ней никакой нет. Ну что ж, на суде узнаем. Ей грозит от пяти до двенадцати лет. Хотелось бы, чтобы она все двенадцать свои получила. И уж точно не под домашним арестом ее нужно держать. Мой сын умер, а она дома сидит", – руки Александра дрожат и он сцепляет их так, что белеют костяшки.

Сейчас около столба, где погиб Вадик, лежат мягкие игрушки и венки. Их принесли соседи и просто неравнодушные. Родные мальчика это место обходят стороной.

"Я возле того столба больше и не был. Не могу. От одной мысли об этом месте снова в душе такой же ужас, как тогда. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь там мимо пройти", – почти шепотом объясняет Александр, закрывая лицо руками. Марина тихо садится рядом с ним.

4 августа amic.ru стало известно, что прокуратура тоже не согласна с решением новоалтайского суда назначить водителю домашний арест. Ведомство пытается обжаловать вердикт и просит отправить подозреваемую в СИЗО. А вот адвокат подозреваемой, Олег Гордеев, напротив, считает, что для его подзащитной и домашний арест слишком строгая мера. Опроверг он и информацию о том, что женщина отказалась признать вину: официальное обвинение ей еще не предъявляли. По словам юриста, его клиентка отказалась от показаний, так как сама находилась в шоке и не готова была что-либо пояснять. 6 августа состоится заседание Алтайского краевого суда, который и решит менять ли меру пресечения подозреваемой в пьяном ДТП, оборвавшее жизнь маленького мальчика.