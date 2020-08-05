"Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына

Сразу несколько громких трагедий произошло в Алтайском крае за последнее время. На фоне смертельной драки на Старом базаре и погибшей семьи на Ае относительно тихо прошла история с чудовищным ДТП в Белоярске 26 июля. Женщина в нетрезвом состоянии съехала с дороги и буквально пришпилила к столбу шестилетнего ребенка. Авария произошла на глазах его старшего брата – девятилетнего мальчишки. Сейчас водитель находится под домашним арестом. А родители возмущены тем, что суд избрал для подозреваемой столь мягкую меру пресечения и опасаются, что она может избежать наказания. Корреспондент amic.ru Саша Соколов встретился с родителями погибшего мальчика и узнал подробности этой страшной трагедии.
"Вадька умер!"
На детском столике хаотично лежат игрушечные буквы алфавита и тетради. Здесь шестилетний Вадик занимался вместе с мамой – готовился к школе. В этом году он собирался идти в первый класс. Очень волновался и ждал 1 сентября, негромко рассказывает мама Марина. Вадик был очень активным и любознательным. Мама и папа надеялись, что любознательность мальчика поможет ему хорошо учиться в школе. Вадика больше нет. Убрать буквы у родителей не хватает сил.
Марина занимается делами на кухне. Ее внимания требует младший сын, которому нет еще и года. Александр отрешенно сидит на диване. В комнате работает телевизор, но включили его, скорее, по привычке: никому не интересно, что там показывают.
Александр сцепляет пальцы рук и рассказывает о том страшном вечере.
26 июля шестилетний и девятилетний сыновья Марины и Александра отправились кататься на велосипедах. Новоалтайск – городишко маленький и спокойный. А потому родители разрешали мальчишкам гулять до 21:30. Но в этот раз "пацанята заигрались" и не вернулись к назначенному времени. Александр отправился "загонять" их домой. За детьми он вышел примерно в 21:45. ДТП, погубившее мальчика, произошло в 21:50. С отчаянием мужчина несколько раз повторяет, "Когда я пошел за ними, он был еще жив". Трагедия произошла в пяти минутах ходьбы от дома.
"Дети всегда говорили нам, куда и с кем идут гулять, поэтому я знал, что идти нужно к магазину. Уже на подходе я услышал два хлопка. Громкие, как взрывы. Через несколько мгновений из-за магазина вылетает старший на велосипеде. Глаза по полтиннику, кричит: "Вадька умер!" Я бегом туда, увидел весь этот ужас. Практически сразу полиция подъехала. Смотрю – уже жена бежит. Я сразу к ней побежал, чтобы она этот кошмар не видела. Посадил ее на крыльцо возле магазина", – рассказывает Александр.
Полицейские рассказали, что они пытались остановить Nissan, которым управляла нетрезвая женщина. Но "автоледи" решила скрыться. Уходя от погони, она не справилась с управлением и врезалась в столб, придавив к нему ребенка.
Пили, курили, танцевали
По словам Александра, женщина была "в абсолютно невменяемом состоянии". Подтверждают это и результаты экспертизы: водитель была в алкогольном опьянении. С ней в машине находилась еще одна женщина, она тоже была пьяна. Та сразу же после ДТП уснула в машине, невзирая ни на убитого ребенка, ни на окружающих, вспоминает отец Вадика.
Свидетелями аварии стали местные подростки. Они пытались оттолкнуть машину и освободить мальчика. Но сделать это и извлечь водителя и пассажира из автомобиля смогли только пожарные. Кстати, ни водитель, ни пассажирка во время аварии не пострадали.
О подозреваемой в совершении ДТП родителям погибшего мальчика до сих пор практически ничего не известно. Даже имени. В ГИБДД лишь сообщили, что ей 44 года. На месте добиться от женщины хоть каких-то ответов было невозможно, поскольку та была очень пьяна, отмечает Александр.
"Они были вообще невменяемые. Водитель даже дыхнуть с первого раза не смогла. Сначала показало 0,7 промилле (по примерным оценкам это 2-3 стопки водки, – прим. ред). Потом ее на Льва Толстого увезли (в краевой наркодиспансер, – прим. ред.) – там уже 0,9 показало. То есть алкоголь ее еще разгонял", – рассказывает Александр.
По его словам, свидетели рассказывают, что подозреваемую и ее подругу видели возле магазина "Красный" в Белоярске – неподалеку от места ДТП. Женщины были навеселе, курили и танцевали прямо возле входа в магазин.
"Не смогли даже забальзамировать"
Хоронить Вадика пришлось в закрытом гробу, рассказывает Марина. Ее голос дрожит, а опухшие и покрасневшие глаза снова и снова наполняются слезами. "Она его просто раскатала по столбу. Даже забальзамировать Вадьку не получилось", – уже не сдерживаясь, рыдает мать.
Старший брат, на глазах которого погиб Вадик, пока живет у бабушки неподалеку. Взрослые решили, что ребенку нужно побыть подальше от гнетущей обстановки. Мальчик наотрез отказывается рассказывать о брате и аварии. С ним работает психолог. Родители боятся, что случившееся может сильно сказаться на психике сына.
Марина и Александр уверены, что вины их детей в случившемся нет. По их словам, сыновья проезжую часть переходили только по пешеходному переходу и не стали бы играть на дороге.
"Они во дворе постоянно играют. Тут много детей. Все толпой гуляют. На велосипедах катаются, на горке, играют в песочнице. Что их туда, к дороге понесло, я не знаю. Но это дети. Все мы были детьми, это все понятно. Там прямая трасса и очень плавный поворот. Ни ограждений, ни лежачих полицейских, ничего нету. Куда смотрит администрация, я не знаю", – возмущается Александр.
Тропинка, на которой дети оказались в момент аварии, действительно практически вплотную прилегает к дороге. Там и сейчас постоянно ходят дети и взрослые – это единственный путь, по которому можно пройти по улице.
"Даже животные так не поступают"
Родители недоумевают, почему водитель до сих пор не признала вину в совершении ДТП. Но еще больше Александр и Марина возмущены тем, что женщину отправили под домашний арест вместо СИЗО. Напомним, Новоалтайский суд принял такое решение 29 июля. Краевой Следком возбудил уголовное дело по статье 264 ч. 4 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
"Нам сказали, что у нее что-то со здоровьем, поэтому в камере она сидеть не может. Водку пить у нее здоровье есть, а под стражей сидеть – нет. И еще сказали, что у нее несовершеннолетний ребенок. Правда, мы узнали, что этому "ребенку" 17 лет", – со злостью рассказывает Марина.
По их словам, эта женщина не пыталась связаться с ними и хотя бы попросить прощения. "Ее больше заботят другие проблемы", – с болью усмехается Александр.
"Я следователю звонил на следующий день после аварии. Она еще в камере была. Просил спросить, осознала ли она, что натворила. Она сказала, что нет. Но жаловалась, что радио там тихо играет. Ее это волновало. Вот и судите, какой она человек... Животное так не поступает. У меня в голове не укладывается. Хотя бы вид сделала, что раскаивается", – почти кричит мужчина.
Родители мальчика опасаются, что подозреваемая "выйдет сухой из воды". А потому стараются привлечь к трагедии как можно больше внимания. По словам Марины, раз губернатор отреагировал на драку на Старом базаре, то и на эту историю должен обратить внимание. "Иначе дети и дальше будут гибнуть из-за пьяниц на дорогах", – подчеркивает мать Вадима. Если ответа добиться не получится, супруги планируют писать президенту.
"Вадьку уже не вернуть. Но мы хотим справедливого наказания для этой женщины. Мы даже имени ее не знаем, потому что связи с ней никакой нет. Ну что ж, на суде узнаем. Ей грозит от пяти до двенадцати лет. Хотелось бы, чтобы она все двенадцать свои получила. И уж точно не под домашним арестом ее нужно держать. Мой сын умер, а она дома сидит", – руки Александра дрожат и он сцепляет их так, что белеют костяшки.
Сейчас около столба, где погиб Вадик, лежат мягкие игрушки и венки. Их принесли соседи и просто неравнодушные. Родные мальчика это место обходят стороной.
"Я возле того столба больше и не был. Не могу. От одной мысли об этом месте снова в душе такой же ужас, как тогда. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь там мимо пройти", – почти шепотом объясняет Александр, закрывая лицо руками. Марина тихо садится рядом с ним.
4 августа amic.ru стало известно, что прокуратура тоже не согласна с решением новоалтайского суда назначить водителю домашний арест. Ведомство пытается обжаловать вердикт и просит отправить подозреваемую в СИЗО. А вот адвокат подозреваемой, Олег Гордеев, напротив, считает, что для его подзащитной и домашний арест слишком строгая мера. Опроверг он и информацию о том, что женщина отказалась признать вину: официальное обвинение ей еще не предъявляли. По словам юриста, его клиентка отказалась от показаний, так как сама находилась в шоке и не готова была что-либо пояснять. 6 августа состоится заседание Алтайского краевого суда, который и решит менять ли меру пресечения подозреваемой в пьяном ДТП, оборвавшее жизнь маленького мальчика.
Комментарии
Пьяную мразь нужно уничтожать.
Пусть мальцу земля будет пухом,а эту тварь за решетку,пусть сидит животное.
Эта животное скорее всего и правда выйдет сухой из воды. Сейчас продажный адвокатишка притащит все возможные версии, и еще родители будут виновными.
Ээээ не понял, её наказать хотите или просто поиздеватся в сласть.
Судя по видону на фото прибухнуть то любят, и дома бардак ещё тот!
Ты, мЯсной! У тебя дети есть? Нет, наверное! Иначе бы знал, что в доме, где растут ребятишки, к тому же есть малыш, не всегда идеальный порядок и каждая вещь на местах. Притом матери сейчас не до уборок, ясно! Несчастная мать не в себе от горя. Вам не дай Бог пережить такое, а не диагнозы ставить родителям, нарколог, блин!
С 3-4 стопок и невменяемая?
Читаю и плачу. Я знаю Белоярск,но давно там не живу. У этой женщины,если её так можно назвать есть сын,он тоже был 6ти летним ребенком. Не дай бог родителям пережить своих детей, особенно испытать такую трагедию и боль. Соболезную вам уважаемые,Марина и Александр. Дай бог вам сил пережить эту боль,хоть в душе и на сердце она останется. У вас есть два сыночка и вы им нужны. Берегите друг друга. Вадиму малышу царство небесное.
С 3-4 стопок и невменяемая?
Зато скажут, что мальчик пьяный был! Такие вот, как здешний недомясок!
5.08.2020 08:39
месный
Дядя Мясо ты дурак? Освобождать убийцу только на основании того, что родители убитого мальчика пьют? Или может Соколова оправдать за убийство и расчлененку ведь он "светило мировой науки"?
Какой кошмар пишут, конечно у родителей вид не самый лучший после такого горя, столько слез. Семья не пьёт! Я бы на Вас посмотрела, после такого, не опухшего и "сияющего от счастья!" Не дай Бог, конечно.
5.08.2020 08:46
Мясу
Молодец!
А полицейские, конечно правы, догоняя авто нарушителя по городу....
Пьяная тетя преступница. Я б ей -Убийство с отягчающими вменила.
5.08.2020 08:39
месный
Вы нормальный?
5.08.2020 09:10
Наталья,это претензия к полицейским,или одобрение?
СМИ, хватит это жевать. Мерзость
5.08.2020 09:25
- гость -
Это либерюшка.Они все такие бабахнутые.
Это либерюшка.Они все такие бабахнутые.
Ага. А я всё жду и думаю, кто и каким образом сумеет Путина к этому приплести...
Не, ну при том, что пьяни за рулем нет оправдания - но! Родители, это нормально 6 и 9 летних отпускать на великах кататься по обочинам? Это ведь не ссср, где 3 машины в час по дороге.
5.08.2020 09:00
тю!
Зато скажут, что мальчик пьяный был! ...
Не подкидывайте адвокату идей....
В очередной раз происходит дтп после погони полиции, может уже когда нибудь дойдет до господ в фуражках, что пора сменить способ привлечения к ответственности! За бухим проследить элементарно, когда остановиться взять тепленького и не обязательно нестись с мигалками сшибая все и всех на своем пути!
А зачем полиция гонялась за машиной по городу? Чтобы предотвратить какую-нибудь трагедию? Молодцы, че. Конечно, не будь их в этой истории, то все было бы еще хуже.
5.08.2020 08:39
месный
обычная семья с тремя детьми
если не евроремонт - значит алки?
странная у вас логика, "зажравшегося" Ч
За бухим проследить элементарно, когда остановиться взять тепленького и не обязательно нестись
А доказывать как, что за рулем пьяный был? Поэтому и догоняют.
Не в оправдание животной м_р_ази, севшей пьяной за руль. Но! Сколько уже невинных людей убито от этих полицейских погонь... Давно пора запретить погони по жилым секторам, там люди ходят! Дети бегают! Чего они ждут от пьяных при дурков, удирающих от гаишной машины??? И так с координацией все плохо, так они их провоцируют на опасное вождение, которое и трезвому не осилить.
5.08.2020 09:42
- гость -
За бухим проследить элементарно, когда остановиться взять тепленького
Подожди это как элементарно?
Вызвать вертолет как в амеике?
Если алк под синькой на японском ржавом ведре 90х летит 140 по городу
А сотрудники ДПС должны ехать 40-60 и следить за ними через квадрокоптер?
И как алки на этой скорости влетают первый попавшийся двор, бросают машину
и в разные стороны ... тут их взять теплыми?
5.08.2020 09:46
- гость -
А доказывать как, что за рулем пьяный был? Поэтому и догоняют.
По вашему доказательства дороже жизни? У них мозг изощренный просто напрягать не хотят вот и идут по легкому пути с отягчающими обстоятельствами, а то что поймали бухого преступника да еще и сбившего человека-это ж премия, показатели, статистика и т.д.
5.08.2020 09:42
- гость -
Да откуда гайцам знать было, что она бухая, когда её остановить пытались. Или Вы предлагаете за каждым нарушителем ПДД сначала проследить, а затем уж поймать и оформить? Это ж нереально.
Месному - козлина ты конченая.
5.08.2020 09:42
- гость -
Вы идиот?
Не знаю, как ДПС должны ловить пьяных, но точно не так. Люди не должны гибнуть. А то получается, что борются за безопасность движения, а сами устраивают пьяные погони.
5.08.2020 09:53
- гость -
Подождите, т.е. если вашего ребенка в жилом квартале раскатает алкаш на скорости 60км/ч то вы претензии не будете предъявлять сотрудникам ДПС что они не наводят порядок?
Мне кажется если водитель пытается скрыться от сотрудников ГИБДД это уже должна быть статья, только доказательства видео и суд присяжных. И тогда убегающих меньше будет.
Козлина и мразина проткнутая.
5.08.2020 09:10
Наталья
А полицейские, конечно правы, догоняя авто нарушителя по городу....
Правы, Наталья, очень правы.
Вы только представьте что начнется, если утырки всех мастей будут уверены в том что за ними не погонятся? Это же полная безнаказанность. Здравствуй, пьяная езда, разбои, угоны.
Женщина в нетрезвом состоянии съехала с дороги и буквально пришпилила к столбу шестилетнего ребенка
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буйная у вас фантазия однако. то, что Вы написали, возможно только если столб лежал. конечно, если вы понимаете смысл этого слова
Сколько еще должно погибнуть людей по вине пьяных водителей, чтобы наказание за такое ДТП было ужесточено максимально?! Безо всякой возможности выйти по УДО за «хорошее» поведение и с нижним порогом срока, как за предумышленное убийство. Пьянь садится за руль, вопреки запретам и здравому смыслу. Пьянь убегает от ДПС, потому что кишка тонка отвечать за свои поступки, наивно думая, что может избежать наказания и удрать, не понимая, что последствия могут привести к трагедии. Пьянь убивает человека и ей не хватает смелости даже принести извинения за совершенное, но хватает наглости вспоминать про свои конституционные права.
За Ефремовым никто не гнался - итог?
сказали, что у нее несовершеннолетний ребенок
А нужно ли, чтобы ТАКАЯ мамаша воспитывала ребёнка? Ему уже 17 и уже неизвестно, что из него выросло!
По вашему доказательства дороже жизни?
По моему, они выполняют свою работу. Будет приказ не догонять нарушителей, они не будут, поверьте)
Месному - козлина ты конченая.
прав 100%
я ожидала подобной дичи в комментариях,но не от местного. совсем плох стал
Гнались ДПС, или не гнались. Но если дети были бы дома, ничего бы не случилось. Нелепое и страшное стечение обстоятельств... А вина вся на пьяной бабе. Думала сбежать от штрафа в 30тыр за пьяную езду, теперь будет отвечать за убийство ребенка...
. И еще сказали, что у нее несовершеннолетний ребенок. Правда, мы узнали, что этому "ребенку" 17 лет"
это для путинской десятки он взрослый,а мамкин пьяный зад прикрыть-самый возраст
щас она дома под домашним еще одного ребенка заделает,отсрочки,особое положение,а там и амнистия...
Но если дети были бы дома
ну здОрово.
мир безопаснее станет,если порядочные граждане дома останутся,а пьяная шваль будет рассекать по улицам.мдее
5.08.2020 09:53
- гость -
Вот-вот, не гнались бы они бы нормально не спеша бы и доехали куда ехали без проишествий.
А пьян или нет (особенно по меркам в рaшкe) тут ещё не факт что это именно причина, там бы и трезвый убегающий также мог вполне в поворот не войти. А вот то что они гнали как могли это изза того, что их преследовали, не преследовали бы и все бы живы остались!
Максимальный репост и огласка!
Цивилизованное общество безусловно должно уметь защитить себя и своих детей от вымороженного синячья за рулем, иначе грош ему цена!
P.S. Ангелочку Вадьке - земля пухом и Вечная память!
5.08.2020 09:57
- гость -
А ты сам то кто? Перед ПП скорость снижаешь или у тебя пешеходы внезапно перед капотом появляются?
09:53
на японском ржавом ведре 90х
Плюнул вам в лицо, на всякий случай. А вообще в России, как и в Совке - матриархат. Совки девочек не приговаривали к ВМН. И сейчас ей дадут меньше мальчика.
5.08.2020 10:12
месный
если бы да кабы
за Руденко никто не гнался.
5.08.2020 10:00
- гость -
А у нас и так есть неприкасаемые которым пофиг на всё и ничё им не будет.
Эй, недожаренный! Тебе не сюда, заблудился! Тебе в обсуждения г&миков с Кыркоровым! Ты там уже слюни пустил!
Мясной, я к тебе обращаюсь раз в полгода. Ты не прав. Нельзя так.