В Крыму охранник с нагайкой выгнал семью с пляжа

Охранник в Крыму угрожал нагайкой семье с ребенком, которые пришли купаться на пляж санатория "Форос". Об этом руководство лечебницы сообщило на странице в Instagram.
Отмечается, что пара пришла на пляж вместе с ребенком, а охранник стал их выгонять под предлогом того, что территория предназначена только для посетителей санатория. Нагайкой казак выбил телефон из рук женщины и угрожал насилием мужчине. В руководстве лечебницы отметили, что есть несколько пляжей действительно только для посетителей, но есть и места для купания, которые предназначены для всех.
"Согласно соглашению о взаимодействии с казачьим обществом исполнители осуществляют охрану общественного порядка на территории санатория. С участником конфликта договор расторгнут", – рассказали в санатории.
Комментарии
Казах он, а не казак раз нет сабли
как то не очень гостеприимны оккупированные территории
оккупированные территории
Сообщение украинца на российском сайте дико выглядит.
В руководстве лечебницы отметили, что есть несколько пляжей действительно только для посетителей
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Охренели что-ли совсем? Учите закон РФ, по закону запрещается препятствовать проходу людей к природным водным ресурсам. Нельзя также огораживать и застраивать пляжи.