Перепись населения в России будет учитывать эльфов и гоблинов

Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами во время переписи населения. Об этом порталу "РИА Новости" сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.
Он уточнил, что во время проведения прошлой переписи людей, которые предпочли так назваться, было 1024 человека. По словам Смелова, на 147 миллионов людей это не такое уж и большое число. Замглавы ведомства отметил, что подобные ситуации не редкость и возникают почти во всех странах мира.
Также он добавил, что достоверность данных важна при проведении переписи, так как они помогут властям составить планы развития территорий.
Комментарии
Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами во время переписи населения
во время проведения прошлой переписи людей, которые предпочли так назваться, было 1024 человека
Гоблинов больше