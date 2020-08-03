"Везде бездействуют". Барнаульцы пожаловались на мусор среди заброшенных погребов

Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы пожаловались на ямы и горы мусора среди заброшенных погребов за домом № 44 по улице Титова, пишет паблик Barnaul 22.
По словам местной жительницы, решить проблему с отходами не удается уже четыре года. После строительства девятиэтажного дома застройщик пообещал горожанам пешеходную дорожку, и для этого людей заставили бросить погреба. Однако ни о какой пешеходной зоне нет и речи: теперь там свалка строительного и бытового мусора, ямы и конопля.
"Куда мы только не обращались, везде бездействуют. А это территория администрации города Барнаула. Там бегают дети, подростки, нужно что-то делать, пока не случилась беда", – посетовала горожанка.
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