Почти 16 тысяч барнаульцев временно остались без горячей воды

Жители целого ряда домов в Барнауле с 3 августа остались без горячей воды в связи с реконструкцией теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.
В этих домах проживают 16 тысяч человек. Длительность отключения составит от 12 до 48 часов. Оно коснется потребителей, проживающих на улицах Чеглецова, Чудненко, Чихачева, 40 лет Октября, 5-я Западная, Северо-Западная, 80-й Гвардейской Дивизии, Матросова, проспекте Ленина и нескольких других.
Оно будет проходить в два этапа: первый продлится до 21:00 3 августа (воды не будет у 5 344 жителей), второй – до 9:00 5 августа (10 567 жителей).
Какие дома попадают под отключение, можно посмотреть на карте (желтый цвет – отключение из-за повреждения на теплосети; оранжевый – реконструкция и капитальные ремонты теплосетей; зеленый – подача воды возобновлена):
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