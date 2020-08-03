Алтайские пограничники на границе с Казахстаном поймали лихача на элитном Porsche

В минувшие выходные сотрудники алтайского пограничного управления на территории Кулундинского района задержали водителя Porsche Cayenne, который незаконно пытался пересечь государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, пограничный наряд заметил автомобиль, который на высокой скорости ехал в сторону российской границы. Пограничники начали преследование, однако долго догонять его не пришлось: нарушитель угодил в противотранспортный ров, откуда выехать ему уже не удалось.
У задержанного документов при себе не оказалось, но, по его словам, он является гражданином РФ. Правоохранители выяснили, что в 2016 году мужчину привлекали к уголовной ответственности по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", за что получил два года условно.
В этот раз в отношении лихача возбуждено новое уголовное дело.
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