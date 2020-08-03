Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Журнал Forbes составил рейтинг из 20 богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Так, самым состоятельным оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. За свою деятельность он получил 8,8 млн долларов. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший 6,9 млн долларов. На третьем месте оказался Дима Билан с 6,8 миллиона.
Следом за ними в рейтинге расположились рэпер Баста (Василий Вакуленко) и Филипп Киркоров, которые заработали по 6,6 млн долларов. На шестом месте – Полина Гагарина с доходом 6,4 млн долларов.
Седьмое место досталось группе "Би-2" (6 млн долларов), восьмое – Григорию Лепсу (5,3 млн долларов), а десятку лидеров замкнули Тимати и Иван Ургант, заработавшие по 5,1 миллиона.
Во второй десятке оказались лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, комик Александр Ревва, телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, Максим Галкин, Валерий Меладзе, а также певица Zivert.
Отмечается, что доходы звезд считали с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. При этом селебрити могли бы заработать больше на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, который ввели из-за коронавируса.
Комментарии
В первую десятку попали самые честные?
Толку от богатств.