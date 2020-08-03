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Forbes назвал самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

, ИА "Амител"
В тройке лидеров – Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан
Фото: capost.media

Фото: capost.media

Журнал Forbes составил рейтинг из 20 богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.

Так, самым состоятельным оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. За свою деятельность он получил 8,8 млн долларов. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший 6,9 млн долларов. На третьем месте оказался Дима Билан с 6,8 миллиона.

Следом за ними в рейтинге расположились рэпер Баста (Василий Вакуленко) и Филипп Киркоров, которые заработали по 6,6 млн долларов. На шестом месте – Полина Гагарина с доходом 6,4 млн долларов.

Седьмое место досталось группе "Би-2" (6 млн долларов), восьмое – Григорию Лепсу (5,3 млн долларов), а десятку лидеров замкнули Тимати и Иван Ургант, заработавшие по 5,1 миллиона.

Во второй десятке оказались лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, комик Александр Ревва, телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, Максим Галкин, Валерий Меладзе, а также певица Zivert.

Отмечается, что доходы звезд считали с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. При этом селебрити могли бы заработать больше на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, который ввели из-за коронавируса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.08.2020 15:57
- гость -

В первую десятку попали самые честные?

3.08.2020 16:07
- гость -

Толку от богатств.

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