Исследователи из Великобритании перечислили способы, которые позволят значительно снизить риск развития деменции, а также назвали факторы, способствующие прогрессу этого заболевания, сообщается в научном журнале Lancet.
Так, главными причинами развития слабоумия являются нарушения слуха, курение, злоупотребление спиртным, ожирение, диабет, малая подвижность, травмы головы и плохая экология. Кроме того, сюда же можно добавить недостаток общения, депрессию и низкий уровень образования.
Чтобы предотвратить развитие недуга, ученые рекомендуют тщательно следить за своим давлением, скинуть лишний вес и регулярно подвергать себя физическим нагрузкам. Также следует полностью отказаться от курения (даже от пассивного), по возможности проживать в экологически чистом месте, а при ухудшении слуха пользоваться слуховым аппаратом. Придерживаясь этих советов, снизить риск развития деменции можно на 40%.
Также исследователи подчеркнули, что пандемия COVID-19 создала дополнительные трудности для людей с деменцией. Многие больные могут не соблюдать социальную дистанцию из-за неспособности осознать серьезность этого правила. Кроме того, нехватка общения из-за самоизоляции способствует ухудшению их состояния, констатировали ученые.
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