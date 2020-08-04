Crew Dragon успешно вернулся на землю

Первый в мире частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который разработала компания Space X, принадлежащая Илону Маску, вернулся на землю. Об этом NASA сообщило на своей странице в Twitter.
К МКС корабль отправился в конце мая, и астронавты провели на орбите два месяца. Теперь Crew Dragon сертифицируют для штатных миссий, первая из которых пройдет в сентябре.
Даг Херли и Боб Бенкен, вернувшиеся с МКС, прошли медицинский осмотр. Космонавтов доставят в Хьюстон. Они уже рассказали, что чувствуют себя хорошо.
Президент США Дональд Трамп поздравил астронавтов с успешным возвращением на Землю.
Комментарии
Как тебе такое, Д.Рогозин ?
парад будет?
Оттаксовался дед-брошенка в космосе
На МКС нужно замки, на входной двери менять