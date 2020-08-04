В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце"

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается повышенный индекс ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Согласно прогнозам, уровень изучения поднимется до 7 единиц из 12 возможных, при этом показатели выше 3 единиц уже считаются опасными. По этой причине выходя из дома жителям региона стоит использовать защитные кремы.
Схожая ситуация ожидается в Тыве, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой области. Хуже придется жителям Северного Кавказа, Ставрополья и Краснодарского края. Там индекс достигнет 8-10 единиц, что считается крайне опасным для человеческой кожи и глаз.
Комментарии
Позагорали
Сейчас вышел в огород, руки печь начало сразу. Еще думаю, вроде август.
А в Питере дожди