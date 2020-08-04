С беседкой и скульптурами. В Бийске на месте свалки построят этнопарк

В Бийске на месте свалки возле особняка купца Халтурина постоят этнопарк, сообщает "Бийский рабочий".
Площадка для интерактивных исторических реконструкций "Былина" – проект Центра народной культуры "Миролад" – возводится при поддержке Фонда президентских грантов. Местом будущего этнопарка стал дом купца Халтурина и окружающая его территория.
Само поместье пустовало последние семь лет, и за это время вокруг него образовалась свалка из строительного и бытового мусора. Общественникам пришлось самостоятельно очищать все десять соток участка.
Сейчас на месте будущего парка хотят установить ограждения и обустроить парковку, посеять газон и высадить кустарники. В 2021 году планируют создать скульптурные арт-объекты, а в 2022 – концертную беседку.
В этнопарке можно будет проводить народные спортивные игры, показывать боевые практики древних жителей Руси, организовывать костюмированные представления и занятия ремеслом. В самом же доме обустроят столярную, велосипедную и гончарную мастерские, а на первом этаже будет репетировать вокально-инструментальный ансамбль.
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