В даркнете выставили на продажу данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Предлагаемая база содержит около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка оценивается в 1 доллар оптом и 1,5 доллара в розницу.
В переписке продавец рассказал, что она "свежая". При этом сами по себе номера бесполезны, однако под запрос покупателя он готов дополнить ее другими сведениями: имя, СНИЛС, ИНН, кредитная история и другие.
На настоящий момент из базы уже продано 30 тысяч строк данных. Как признает сам продавец, ничего уникального в них нет, однако спрос велик из-за актуальности информации.
Комментарии
Не голосовал, так что до лампочки.