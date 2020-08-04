Вторник, 4 Август, 15:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,16
€ 87,23
29°

861423 +5159
Обь
221см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

13 участков дорог отремонтировали в Барнауле

, ИА "Амител"
На 21 объекте работы продолжаются
Фото: pressa40.ru

Фото: pressa40.ru

В Барнауле завершился ремонт на 13 участках дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-центр мэрии. Общая протяженность отремонтированного покрытия составляет почти 15 километров.

Всего в текущем году планируется восстановить дорожное полотно на 38 объектах, построить две новые дороги и начать реконструкцию моста по улице Мамонтово в селе Власиха, а также закончить начатые в 2019 году работы по ремонту улицы Попова от Власихинской до Трактовой.

На данный момент ремонт продолжается на 21 объекте:

  • улица Советская, от площади Октября до пр. Комсомольского;
  • улица Северо-Западная, от Ленина до Сергея Лазо;
  • путепровод через железнодорожные пути по Попова;
  • улица Попова, от Власихинской до Трактовой;
  • улица Антона Петрова, от Малахова до Попова;
  • улица Сиреневая, от Взлетной до Балтийской;
  • улица Водопроводная, от Профсоюзов до Линейной;
  • переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
  • улица Мерзликина, от Социалистического до Красноармейского;
  • улица Пролетарская, от Челюскинцев до дома № 131 на Пролетарской;
  • улица Власихинская, от Малахова до Шумакова;
  • улица Чеглецова, от дома № 10 до Смирнова;
  • улица Водников, от переулка Почтового до дома № 11 на Водников;
  • переулок Почтовый, от Водников до Озерной;
  • улица Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
  • улица Лоцманская, от дома № 25 до Озерной;
  • улица Рубцовская, от Ткацкой до Маяковского;
  • улица Германа Титова, от Малахова до 12-й Западной;
  • проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
  • улица Магистральная, от улицы Научный Городок до Весенней;
  • улица Сибирская, от Гоньбинского тракта до Сибирской.

Как напомнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, на реализацию проекта в этом году выделено более миллиарда рублей, в том числе 666,1 млн из федерального бюджета, 157,4 из краевого и 223,6 из городского.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
15:15
Минобрнауки РФ выделило алтайскому вузу дополнительные бюджетные места 0
15:04
Чуть более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки 0
14:55
13 участков дорог отремонтировали в Барнауле 0
14:43
В Ярославле десантники избили ЛГБТ-активиста за плакат о геях в ВДВ 12
14:32
Экс-полицейский из "дела Надвоцкого" может получить больше, чем начальник-взяточник 1
14:21
Данные участников голосования по поправкам в Конституцию оказались в Сети 1
14:08
Депутат барнаульской Думы предложила Вячеславу Новикову сложить полномочия 12
13:57
Прием заявлений на добычу дичи начинается в Алтайском крае 1
13:45
С беседкой и скульптурами. В Бийске на месте свалки построят этнопарк 0
13:33
Семьи алтайских призывников, служащих в Президентском полку, получили благодарность 1
13:20
Илон Маск рассказал о новых чипах, внедряемых в мозг 11
13:03
Александр Карлин назвал нацпроекты причиной улучшения жизни в Тальменском районе 17
12:50
Каждый четвертый житель Алтайского края трудится в теневом секторе экономики 16
12:38
В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце" 3
12:28
Российская вакцина от COVID будет временно недоступна для детей 6
12:15
Всем алтайского. Как фермерам и сыроделам найти партнеров в России и за рубежом 0
12:01
Впервые за месяц. Менее 100 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае 25
11:55
ЛДПР собирается выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края 6
11:44
Каждый пятый ребенок в России находится за чертой бедности 21
11:32
Глава района Вячеслав Новиков "прогулял" второе заседание суда по собственной жалобе 27
11:08
Когда дадут горячую воду в Барнауле и какие дома ее пока не получат 16
10:57
Тревел-блогер Руслан Усачев приедет на Алтай 2
10:45
Семья Ракшиных выкупит поместье рядом с Кремлем 36
10:31
Алтайские предприятия из пострадавших сфер получают господдержку 1
10:18
Менее половины региональных дорог в России соответствуют государственным стандартам 1
10:03
Новый KIA со скидкой. Как выгодно купить автомобиль в АЕМ Холдинг 0
09:56
Алтайская промышленность смогла избежать больших потерь на фоне коронавируса 1
09:46
Повторная вспышка COVID-19 в России возможна из-за возвращения туристов 9
09:34
На двух улицах Барнаула ограничат въезд грузового транспорта 3
09:22
Crew Dragon успешно вернулся на землю 10
09:08
В Барнауле на одной из улиц появился альпинарий 17
08:56
В России начали действовать новые стандарты для автомобильных номеров 0
08:43
В Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом 0
08:31
"Мы отсталые". Зачем федералы скупают алтайские земли и кому от этого хорошо 19
08:17
Назван идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть 8
08:04
СКР показал видео следственного эксперимента на месте гибели семьи Кременских 47
07:52
16-летнюю девочку включили в пятерку самых красивых россиянок 10
07:32
"Он настоящий мужчина". Мясников прокомментировал смертельную драку в Барнауле 9
07:19
Персеиды в 2020 году. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года 0
07:03
Краевой суд может отправить в СИЗО подозреваемую в гибели ребенка в Новоалтайске 9
06:47
Ученые рассказали, как существенно снизить риск развития деменции 1
06:33
Остерегаться росы и прятаться от молний. Что нельзя делать на Марию Ягодницу 0
06:17
Уроженку Барнаула арестовали по подозрению в убийстве рэпера Картрайта 11
06:01
Жара и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 августа 0
23:55
Такой день. Похороны семьи Кременских и еще одна перекрытая дорога в Барнауле 0
23:37
Магнитная буря накроет Землю в августе 0
23:15
ВОЗ расследует происхождение коронавируса в Китае 2
22:54
СК выявил значительные нарушения на алтайской турбазе, где погибла семья Кременских 5
22:37
Не хулиган. Мосгорсуд оправдал футболиста Павла Мамаева 0
22:10
Неизвестный пригрозил взорвать бомбу в Киеве 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.