13 участков дорог отремонтировали в Барнауле

В Барнауле завершился ремонт на 13 участках дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-центр мэрии. Общая протяженность отремонтированного покрытия составляет почти 15 километров.
Всего в текущем году планируется восстановить дорожное полотно на 38 объектах, построить две новые дороги и начать реконструкцию моста по улице Мамонтово в селе Власиха, а также закончить начатые в 2019 году работы по ремонту улицы Попова от Власихинской до Трактовой.
На данный момент ремонт продолжается на 21 объекте:
- улица Советская, от площади Октября до пр. Комсомольского;
- улица Северо-Западная, от Ленина до Сергея Лазо;
- путепровод через железнодорожные пути по Попова;
- улица Попова, от Власихинской до Трактовой;
- улица Антона Петрова, от Малахова до Попова;
- улица Сиреневая, от Взлетной до Балтийской;
- улица Водопроводная, от Профсоюзов до Линейной;
- переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
- улица Мерзликина, от Социалистического до Красноармейского;
- улица Пролетарская, от Челюскинцев до дома № 131 на Пролетарской;
- улица Власихинская, от Малахова до Шумакова;
- улица Чеглецова, от дома № 10 до Смирнова;
- улица Водников, от переулка Почтового до дома № 11 на Водников;
- переулок Почтовый, от Водников до Озерной;
- улица Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
- улица Лоцманская, от дома № 25 до Озерной;
- улица Рубцовская, от Ткацкой до Маяковского;
- улица Германа Титова, от Малахова до 12-й Западной;
- проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
- улица Магистральная, от улицы Научный Городок до Весенней;
- улица Сибирская, от Гоньбинского тракта до Сибирской.
Как напомнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, на реализацию проекта в этом году выделено более миллиарда рублей, в том числе 666,1 млн из федерального бюджета, 157,4 из краевого и 223,6 из городского.
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